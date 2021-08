Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì khi Facebook của mình bị chặn 30 ngày?

Tối 18/8, trang Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ bị chặn 30 ngày, vì bị ai đó báo cáo 5 bài viết phi phạm "tiêu chuẩn cộng đồng". Điều này đồng nghĩa với việc ông Hải không thể đăng bài viết mới hay bình luận trên trang cá nhân tích xanh của mình trong 30 ngày. Tuy nhiên, có nhiều nhà hảo tâm vẫn chưa biết đến sự việc này nên vẫn nhắn tin qua Facebook thông báo chuyển khoản đến "Quỹ Vì đồng bào" và không nhận được phản hồi từ ông Đoàn Ngọc Hải. Nhiều người khác cũng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của ông Đoàn Ngọc Hải vì nhiều ngày qua không thấy ông cập nhật các hoạt động từ thiện trên cá nhân như ông vẫn thường xuyên làm trước đây. Mới đây, để củng cố sự yên tâm đến những người yêu mến ông Đoàn Ngọc Hải, một người bạn của ông Hải đã đăng tải những hình ảnh kèm hoạt động của ông Hải trên hành trình từ thiện. Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn luôn mải miết với công việc thiện nguyện suốt những ngày qua. Do Facebook cá nhân đang tạm khóa nên ông không thể cập nhật tình hình đến bà con. Qua lời người bạn của ông Đoàn Ngọc Hải, những ngày qua, ông Hải vẫn tất bật với công việc của mình, từ giao bình oxy đến chở người đi cấp cứu hay tặng áo quan cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình là sẽ tặng quan tài miễn phí cho người tử vong trong dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TP HCM. Ngày 9/8, ông Hải thông báo lần đầu tiên chở quan tài, và thấy rõ sự khó khăn, vất vả của người dân nên sẽ tìm nguồn cung ứng quan tài và chuyển tới các nhóm làm làm thiện nguyện. Đồng thời, ông cũng miễn phí quan tài cho những trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, nếu họ không đủ điều kiện mua. Ông Đoàn Ngọc Hải thông báo trên Facebook: "Bạn nào ủng hộ quan tài cho người nghèo cứ chở đến nhà tôi. Đừng nhắn tin cho tôi, gia đình các bạn gặp khó khăn cứ đến nhà riêng của tôi mà lấy hòm quan tài nhé. Địa chỉ nhà tôi 246/11 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (phục vụ 24/24 giờ), vì tôi ôm vô lăng liên tục không thể xem hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn trong một ngày. Trường hợp đặc biệt nghèo có người uy tín giới thiệu, tôi sẽ đích thân chở hòm, quan tài cho gia đình các bạn". Trước đó, ngày 24/7, bà Nguyễn Thị Phước (Tổng Giám đốc Vietcomreal, TP HCM) đã đồng ý nhận chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744 do ông Đoàn Ngọc Hải tự mua từ tháng 8/2020, trị giá khoảng 800 triệu đồng. Đổi lại, bà Phước ủng hộ Quỹ đồng bào 3 tỷ đồng. Ngoài ủng hộ 3 tỷ đồng, bà Phước còn vận động nhiều nhà hảo tâm khác hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế cho các địa phương chống dịch, trong đó có TP.HCM. Sau khi có số tiền 3 tỷ đồng, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành, ông Đoàn Ngọc Hải đã mua tổng cộng 14 máy thở và 1.000 bộ đồ bảo hộ ủng hộ bệnh viện. 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy do ông Hải tặng cho Bệnh viện dã chiến số 6 tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Ông Hải chia sẻ thêm, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ông sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện, đặc biệt là gấp rút chở những bộ hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Bắc, giúp các gia đình có được niềm vui đoàn tụ. >>>> Xem thêm video: Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

