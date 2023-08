3 cô gái bị bán vào quán karaoke với giá 20 triệu đồng

Tối 2/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Hồng Luân (SN 2003, trú tại thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Mua bán người.



Điều tra ban đầu, Vi Hồng Luân và Lường Văn Dũng (SN 2007, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được thuê để quản lý nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài hát cho một số quán karaoke. Hai đối tượng này thường lên mạng xã hội facebook để đăng bài tuyển nhân viên.

Luân tại cơ quan điều tra

Đầu tháng 7/2023, Lê Thị Y. (SN 2005, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) khi đọc thông tin trên mạng đã liên hệ với Dũng trao đổi và đồng ý đi làm cho Dũng. Y rủ thêm hai chị em ruột Ven Thị G.(SN 2006) và Ven Thị M. (SN 2008) trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi làm cùng.

Khoảng 15h ngày 16/7/2023, Dũng đón Y, G, M về phòng trọ thuộc khu A tập thể Địa chất, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Dũng đi dự sinh nhật bạn, Luân quản lý Y, G, M ở khu nhà trọ.

Sau đó, Luân bảo với Y, G, M là các em không làm ở đây mà sẽ đi làm ở chỗ khác thì cả ba đều không đồng ý, Luân đã quản lý hết điện thoại của 3 người, không cho liên lạc ra ngoài.

Luân đăng bài lên facebook là có ba nhân viên nợ chủ số tiền 20 triệu, ai có nhu cầu tuyển nhân viên thì liên hệ với số điện thoại của Luân.

Sau khi có người hỏi về 3 nhân viên nữ, Luân đã giao dịch, bán 3 cô gái cho một chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc với số tiền 20 triệu đồng , Luân bắt các cô gái nói dối là đang nợ Luân 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Luân; việc xác minh thông tin về 3 cô gái, nơi các cô gái bị Luân bán.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy tìm đối tượng, cơ quan cảnh sát Công an huyện Văn Lâm đã tập hợp đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của Luân, đồng thời xác định được nơi Y, G, M đang làm việc để đưa các cô gái về với gia đình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý Luân theo quy định của pháp luật và mở rộng vụ việc để làm rõ các đối tượng có liên quan.