Nữ nhân viên karaoke bị đồng nghiệp đâm chết sau cãi vã

Ngày 10/2, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Thanh T (SN 1994, ngụ xã Vĩnh Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) - nhân viên quán karaoke An Khang (khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) bị đồng nghiệp đâm tử vong vào tối ngày 9/2.

Hình ảnh nạn nhân sau khi bị nữ đồng nghiệp đâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 9/2, một số người phát hiện chị T. và Nguyễn Chúc (26 tuổi, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) liên tục có lời qua tiếng lại với nhau. Do là tiếp viên karaoke lại ở cùng quê nên nhiều người cho rằng cả hai chỉ mâu thuẫn bình thường trong công việc và không ai can ngăn.

Một lúc sau, nghe tiếng chị T. hét lớn cầu cứu, hai tay ôm ngực và cổ máu chảy thấm đầy vạt áo. Trong lúc chờ xe đến chuyển đi cấp cứu, đó mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong sau đó. Chúc bị khống chế bắt giữ và bàn giao cho Công an.

Một số người làm chung cho biết, hai người có MÂU THUẪN TIỀN BẠC với nhau.

Trưa 10/2, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết, đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thanh T. để gia đình đưa về quê mai táng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa xác minh, làm rõ.

