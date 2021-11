PGĐ khống chế, cưỡng hiếp nữ nhân viên karaoke: Phạm bao tội danh?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (40 tuổi, tỉnh Quảng Bình), Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh (32 tuổi, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Lê Anh Tuấn đã khống chế, đưa 1 nhân viên quán karaoke dưới 16 tuổi lên phòng khách sạn và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lê Anh Tuấn tại Cơ quan điều tra.

Có dấu hiệu hai tội danh

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thông tin vụ án trên cho thấy, hành vi của Tuấn cùng nhóm đối tượng rất manh động, cùng một lúc xâm phạm nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là tự do thân thể, tự do cư trú, danh dự nhân phẩm và sức khoẻ của công dân mà nghiêm trọng hơn là xâm phạm tới sức khoẻ và nhân phẩm của trẻ em. Bởi vậy, nhóm đối tượng này sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội bắt giữ người trái pháp luật theo các quy định của BLHS.

Dẫn thông tin từ cơ quan chức năng và hình ảnh qua trích xuất camera an ninh, luật sư Cường cho rằng, nhóm đối tượng đã ép nạn nhân lên xe để chở đi, khi nạn nhân bỏ chạy, nhóm đối tượng đã kẹp cổ đưa lên xe chở đến khách sạn để hiếp dâm. Hành vi này trước tiên thỏa mãn dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại Điều 157 BLHS năm 2015.

Với hành vi bắt giữ người trái pháp luật có tổ chức, đối với người dưới 18 tuổi... người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Nếu hành vi được xác định là "hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ", người phạm tội sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù từ 5 đến 12 năm.

“Khi thực hiện hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, các đối tượng phạm tội biết rõ là việc bắt, giữ người khác là không có thẩm quyền, không có chức năng, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật và mong muốn tước đi quyền tự do thân thể, tự do đi lại, tự do cư trú của công dân. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho xã hội”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Cùng với đó, không chỉ dừng lại hành vi xâm phạm quyền tự do thân thể của nạn nhân, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi hiếp dâm, giao cấu trái ý muốn với nạn nhân .

Luật sư Cường cho rằng, hành vi này xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ của nạn nhân. Theo nguyên tắc thì mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần nên với hành vi dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với người dưới 16 tuổi thì đối tượng vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS năm 2015, mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm tới 15 năm. Nếu làm nạn nhân có thai hoặc gây tổn thương cơ thể cho nạn nhân từ 31%, mức hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

“Hành vi của nhóm đối tượng này cho thấy tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác nên sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, luật sư Cường cho biết.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa phân tích, nữ nạn nhân mới 15 tuổi và không đồng ý quan hệ tình dục, hay còn gọi là "đi qua đêm", nhưng các đối tượng đã "cậy" đông người, bắt cóc và cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có yếu tố của tội phạm.

“Việc bắt giữ nạn nhân, di chuyển nạn nhân từ quán karaoke đến khách sạn trong một khoảng thời gian nhất định, trái ý muốn của nạn nhân, có dấu hiệu của tội "Bắt, giữ người trái pháp luật". Với hành vi dùng vũ lực, cưỡng ép nạn nhân để quan hệ tình dục và giao cấu, theo luật sư Hùng, có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", luật sư Tùng nêu ý kiến.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, những đối tượng khác không trực tiếp thực hiện hành vi giao cấu, quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng đã "vào hùa" cùng đối tượng Lê Anh Tuấn, giúp đối tượng này thực hiện hành vi thì vẫn là đồng phạm

Hình ảnh nữ nhân viên T. bị đưa lên xe ô tô.

Nếu biết mà không ngăn cản, chủ quán karaoke có vi phạm?

Nói về trách nhiệm của chủ quán karaoke, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan.

“Trong trường hợp chủ quán karaoke biết hành vi bắt giữ người trái pháp luật của nhóm đối tượng trên nhưng không ngăn cản, thậm chí còn có những lời nói, hành vi có tính chất xúi giục, giúp sức cho các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật thì sẽ xử lý hình sự với vai trò đồng phạm về tội bắt giữ người trái pháp luật”, luật sư Cường cho hay.

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h ngày 31/10, có 5 người đàn ông đi trên 2 xe ô tô đến ăn uống tại một quán karaoke trên địa bàn xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong). Khi thấy em T. (sinh tháng 7/2006) phục vụ bưng bê trong quán nên một người trong nhóm đặt vấn đề với T. để "đi qua đêm" nhưng T. không đồng ý. Nhóm này sau đó tính tiền ra về và khống chế T. đưa lên xe ô tô biển kiểm soát 86C-15.289 và chở đến một khách sạn tại thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong). Tại đây, Lê Anh Tuấn là người đã đưa em T. lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Gia đình em T. đã làm đơn tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm của nhóm người này. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trích xuất camera tại quán karaoke để phục vụ công tác điều tra. Ngoài Tuấn và Vinh đã bị tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ vai trò đồng phạm của ít nhất 3 người đàn ông khác trong nhóm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi: