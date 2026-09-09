Nổ súng tại trường học ở Thái Lan, giáo viên mầm non thiệt mạng

Nghi phạm đã bắn tử vong một giáo viên mầm non bên trong một ngôi trường ở miền Đông Thái Lan hôm 9/9.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 9/9 bên trong tòa nhà thuộc trường mẫu giáo Nongplalai ở tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía Đông Nam, khiến một giáo viên mầm non thiệt mạng.

Theo chính quyền tỉnh Chonburi, tất cả 44 học sinh đều không bị thương và đã được sơ tán cùng với các giáo viên khác sau vụ xả súng.

Các sĩ quan cảnh sát có mặt tại trường mẫu giáo Nongplalai sau vụ nổ súng khiến một giáo viên thiệt mạng ở Chonburi, Thái Lan, ngày 9/9/2026. Ảnh: Phòng Quan hệ Công chúng Chính quyền Chonburi/AP.

Nhà chức trách cho biết, kẻ nổ súng, được cho là chồng của nạn nhân, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nơi ở của nghi phạm đã bị cảnh sát bao vây.

Văn phòng Thống đốc Chonburi, ông Narit Niramaiwong cho biết, ông đã ra chỉ thị tạm thời đóng cửa trường học và yêu cầu các chuyên gia sức khỏe hỗ trợ học sinh và nhân viên nhà trường.

Vấn đề an ninh trường học và bạo lực súng đạn ở Thái Lan đang được quan tâm sau khi một học sinh 14 tuổi nổ súng tại trường trung học và nhà riêng vào tháng 8/2026, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, trước khi tự sát.

Đầu tháng này, một học sinh 14 tuổi đã bị bắt giữ sau khi nổ nhiều phát súng tại trường học của học sinh này ở tỉnh Kamphaeng Phet, cách Bangkok 200 km về phía Bắc. Không ai bị thương trong vụ việc này.

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