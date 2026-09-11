Nga hướng đến thị trường lớn ở châu Á khi trình diễn Su-57 ở Ai Cập

Nga đang tận dụng Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026 tại Ai Cập để quảng bá tiêm kích tàng hình Su-57E cùng loạt vũ khí tàng hình phóng từ trên không.

Theo The EurAsian Times, với tiêm kích Su-57E xuất hiện cả trên mặt đất và trong màn trình diễn bay tạo nên điểm đặc biệt cho Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein năm nay. Điểm đáng chú ý là Nga lần đầu giới thiệu tại sự kiện các biến thể thuộc dòng S-71 gồm S-71M Monokhrom và S-71K Kovyór, cùng ít nhất một loại vũ khí nhỏ hơn chưa được công bố tên.

Trong tuyên bố bên thềm triển lãm, Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), các hệ thống đạn hàng không S-71M được phát triển như một nền tảng mang đầu đạn, trong khi S-71K được phân loại là bom hàng không.

Trước đó, Tập đoàn công nghệ và quốc phòng nhà nước Nga Rostec sẽ ra mắt thế giới dòng thiết bị bay không người lái tàng hình đa năng được thiết kế để phóng từ tiêm kích Su-57 tại triển lãm El Alamein.

Khu giới thiệu các hệ thống vũ khí hàng không của Nga tại El Alamein. Ảnh: UAC.

Hệ vũ khí đặc biệt dành cho Su-57

S-71 có thân dạng hình thang, cánh gập và đuôi hình chữ V ngược. S-71K chủ yếu là vũ khí dẫn đường không đối đất, có thể sử dụng đầu tự dẫn quang điện tử hoặc laser bán chủ động. S-71M có mức độ tự chủ cao hơn, có khả năng tìm kiếm, phát hiện và tấn công mục tiêu đang di chuyển nhờ cảm biến quang điện tử và dữ liệu xử lý trên khoang.

S-71M có thể được mang bên ngoài hoặc đặt trong khoang vũ khí của Su-57 và UAV tàng hình S-70 Okhotnik.

Lần đầu tiên tên lửa S-71K được đưa vào sử dụng trong chiến đấu là cuối năm 2025. Tình báo Ukraine cho rằng S-71K Kovyór đã được sử dụng trong thực chiến như một vũ khí hành trình giá rẻ với tầm hoạt động khoảng 300 km.

S-71K cũng trở thành cơ sở cho một phiên bản cải tiến đó là S-71M Monochrome, được điều chỉnh để phù hợp với các khoang bên trong của máy bay Su-57 và S-70, khác biệt lớn nhất là nó trang bị hệ thống tìm kiếm mục tiêu tự động.

Tiêm kích tàng hình Su-57E và đạn hàng không S-71K Kover tại triển lãm ở Ai Cập. Ảnh: UAC.

Vào tháng 8/2026, Tình báo Ukraine đã báo cáo việc phát hiện chip xử lý NVIDIA Jetson Orin của Mỹ trong S-71M. Sự hiện diện của nó cho thấy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu và điều khiển mà không cần liên lạc bên ngoài liên tục. Đầu đạn của tên lửa là loại nổ mảnh OFAB-250-270 có trọng lượng khoảng 250kg.

Việc Nga giới thiệu S-71 cùng Su-57E cho thấy Moskva muốn định vị chiến đấu cơ này không chỉ là máy bay tiêm kích mà còn là nền tảng triển khai UAV và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không. Cách tiếp cận này giúp mở rộng phạm vi tấn công và giảm nguy cơ Su-57 phải tiến vào những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khoảng trống tiêm kích tàng hình ở Châu Á

Algeria được cho là khách hàng xuất khẩu đầu tiên của Su-57 sau khi hai máy bay được bàn giao cho một khách hàng không được tiết lộ danh tính vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, một hợp đồng quy mô lớn với Ấn Độ mới là mục tiêu quan trọng hơn đối với Nga.

Một hợp đồng với Ấn Độ sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang chịu tác động từ các lệnh trừng phạt, đồng thời tạo cú hích cho hoạt động tiếp thị Su-57 trên thị trường quốc tế.

Đối với New Delhi, nhu cầu tìm kiếm chiến đấu cơ thế hệ thứ năm ngày càng trở nên cấp thiết khi chương trình AMCA nội địa có nguy cơ chậm tiến độ. Các chuyên gia quốc phòng dự đoán chuyến bay đầu tiên của AMCA có thể lùi tới năm 2032 hoặc muộn hơn.

Tiêm kích tàng hình Su-57E trình diễn bay tại triển lãm El Alamein. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Trung Quốc đã sở hữu hai dòng tiêm kích tàng hình J-20 và J-35, đồng thời đang thúc đẩy xuất khẩu J-35 cho Pakistan. Không quân Ấn Độ cũng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt số lượng phi đội và dự kiến mua 114 tiêm kích Rafale, nhưng thương vụ này khó thu hẹp khoảng cách về công nghệ tàng hình với các đối thủ.

Dù một số tuyên bố từ giới chức quốc phòng Ấn Độ cho thấy New Delhi chưa mặn mà với việc mua thêm tiêm kích Sukhoi, nhưng các chuyên gia cho rằng cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Việc tuyên bố được đưa ra ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng thay vì cấp lãnh đạo chính trị cao nhất có thể cho phép chính phủ Ấn Độ duy trì dư địa điều chỉnh chính sách, nhất là khi nước này đang cân bằng quan hệ với Mỹ và phương Tây.

Trong bối cảnh AMCA còn nhiều năm mới có thể sẵn sàng, còn Pakistan tiến gần hơn tới J-35A, Su-57 vẫn có thể là một phương án tạm thời để Ấn Độ thu hẹp khoảng trống năng lực. Với Nga, màn trình diễn tại Ai Cập vì thế không chỉ nhằm quảng bá một mẫu tiêm kích mà còn là nỗ lực bán một hệ thống tác chiến gồm máy bay tàng hình, UAV và vũ khí tầm xa, hướng tới một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất mà Moskva đang theo đuổi.