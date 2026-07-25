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Quân sự - Thế giới

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa quyết định Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người gặp nạn.

Trà Khánh

Ngày 25/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, sinh ngày 7/3/2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Quyết định nêu rõ, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Ngày 20/7, trong khi từ rẫy trở về qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), quân nhân Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

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Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ Quân đoàn 34 được truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kpă Thiêp đã qua đời vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình. Trước hành động dũng cảm, quên thân cứu người gặp nạn, ngày 21/7, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã quyết định truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp.

Chiều 22/7, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Thượng sĩ Kpă Thiêp #Huân chương Dũng cảm #Quân đội #Bộ Quốc phòng

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