Gói thầu đường Bắc Chiên - Cả Bản hơn 4 tỷ đồng tiết kiệm 0,56%

Cùng đáp ứng yêu cầu E-HSDT gói thầu Bắc Chiên - Cả Bản, hai nhà thầu so kè sát ván ở vòng tài chính, phân định thắng thua chỉ bằng mức giá chênh lệch 20 triệu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với một gói thầu xây lắp có giá gói thầu hơn 4 tỷ đồng.

Dự án Gia cố, mở rộng lề đường Bắc Chiên - Cả Bản được UBND xã Tuyên Bình phê duyệt tại Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 31/07/2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế chuyển nguồn sang năm 2026) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600242100 được Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình Hồ Minh Cần ký phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-PKT ngày 03/08/2026, với tổng mức vốn các gói thầu là 4.179.748.000 đồng.

Hai nhà thầu tham dự gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Gói thầu có quy mô vốn lớn nhất của dự án là Thi công Gia cố, mở rộng lề đường Bắc Chiên - Cả Bản, mã TBMT IB2600438914-00.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 240 ngày.

Ngày 11/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình Hồ Minh Cần ký Quyết định số 2399/QĐ-PKT phê duyệt E-HSMT. Giá gói thầu được xác định là 4.031.680.000 đồng.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Quyết định chỉ định thầu số 2295/QĐ-PKT ngày 03/08/2026 của Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái Thiện đảm nhận vai trò thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu cho thấy, tại thời điểm đóng thầu lúc 09:00 ngày 20/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, Liên danh Trang Thanh Vĩnh Hưng - Phát Vy đề xuất giá dự thầu 4.008.969.216 đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 60.000.000 đồng, thời gian thực hiện 240 ngày.

Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH đề xuất giá dự thầu 4.029.014.062 đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 60.000.000 đồng, thời gian thực hiện 220 ngày.

Nguồn: MSC

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 45/2026/BCĐG-ATP ngày 25/08/2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty An Thành Phát, cả hai nhà thầu đều được đánh giá đạt tại các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trên cơ sở phương pháp giá thấp nhất được quy định tại E-HSMT, kết quả đánh giá tài chính xác định Liên danh Trang Thanh Vĩnh Hưng - Phát Vy xếp hạng thứ nhất, trong khi Công ty TNHH ĐTXD Công Vinh VH xếp hạng thứ hai.

Sau bước đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng ngày 27/08/2026, ngày 28/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình Hồ Minh Cần ký Quyết định số 2572/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Liên danh Trang Thanh Vĩnh Hưng - Phát Vy được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 4.008.969.000 đồng. Mức giá này được chuẩn hóa, giảm 216 đồng so với giá dự thầu ban đầu của liên danh.

So với giá gói thầu 4.031.680.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 22.711.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,56%.

Nguồn: MSC

Dữ liệu về hai doanh nghiệp trong liên danh

Theo dữ liệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trang Thanh Vĩnh Hưng, MST 1101913985, có trụ sở đăng ký tại Số 4 Ấp Bình Châu, Xã Tuyên Bình, Tỉnh Tây Ninh, do bà Nguyễn Thị Minh Trang làm người đại diện theo pháp luật.

Tính đến tháng 09/2026, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện doanh nghiệp này đã tham gia 24 gói thầu và trúng toàn bộ 24 gói, với tổng giá trị hơn 23,689 tỷ đồng.

Riêng tại Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình, Công ty Trang Thanh Vĩnh Hưng đã tham gia và trúng 14 gói thầu, phần lớn là các gói thầu tư vấn giám sát thi công được chỉ định thầu rút gọn trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2026.

Thành viên thứ hai của liên danh là Công ty TNHH XD Phát Vy, MST 1100855699, có trụ sở tại Số 26 Đường 30/4, Khu Phố Măng Đa, Xã Vĩnh Hưng, Tỉnh Tây Ninh, do ông Hồ Văn Bình làm người đại diện theo pháp luật.

Tính đến tháng 9/2026, dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 60 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 06/2026, hai doanh nghiệp này cũng liên danh trúng gói thầu Thi công xây dựng Đường GTNT Vàm Bàu Nâu, trị giá hơn 5,619 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng mời thầu.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo luật sư, các quy định này hướng tới những mục tiêu cốt lõi gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong lựa chọn nhà thầu.

Đối với trường hợp gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng có 2 nhà thầu tham dự và cả hai cùng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật, việc xem xét lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở so sánh giá dự thầu theo phương pháp đánh giá đã được công bố trong E-HSMT.

Nhà thầu có đề xuất tài chính thấp hơn sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch theo quy định sẽ được xếp hạng thứ nhất để thực hiện các bước tiếp theo. Việc xét duyệt trúng thầu được căn cứ vào hồ sơ dự thầu và mức độ đáp ứng các tiêu chí cụ thể của gói thầu.

Ở góc độ quản lý kinh tế, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá dự toán gói thầu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án.

Theo chuyên gia, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã đề cập yêu cầu tăng cường các giải pháp tiết kiệm, rà soát dự toán và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích, đối với những gói thầu có mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu không lớn, chủ đầu tư có thể tiếp tục rà soát công tác lập dự toán, khảo sát giá thị trường và theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành, theo chuyên gia, công tác quản lý thực hiện hợp đồng theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, kiểm soát tiến độ thi công, giám sát việc huy động nhân sự, thiết bị và chất lượng công trình thực tế là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất của dự án đầu tư xây dựng.

Với gói thầu Thi công Gia cố, mở rộng lề đường Bắc Chiên - Cả Bản, hồ sơ đấu thầu thể hiện có 2 nhà thầu tham dự, cả hai đều được đánh giá đạt các yêu cầu theo hồ sơ mời thầu. Liên danh Trang Thanh Vĩnh Hưng - Phát Vy được lựa chọn với giá 4.008.969.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 22.711.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,56%

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.