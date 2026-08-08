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Quân sự - Thế giới

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung sĩ Cao Tuấn Anh, nguyên chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Trà Khánh

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, khoảng 10h20, ngày 7/8/2026, chiến sĩ Cao Anh Tuấn và chiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên cùng đồng đội trong đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ thi công công trình tại đặc khu Bạch Long Vĩ, bất ngờ phát hiện có đất đá sạt lở, chiến sĩ Cao Anh Tuấn đã lao vào kéo chiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên chạy khỏi khu sạt lở.

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Trung sĩ Cao Tuấn Anh dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương tổ chức ứng cứu, đưa hai quân nhân ra khỏi khu vực sạt lở và chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Bạch Long Vĩ cấp cứu. Mặc dù được cán bộ, nhân viên y tế khẩn trương cứu chữa, do bị thương quá nặng, đến 10h55 cùng ngày, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh đã không qua khỏi.

Ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu đồng đội trong khi làm nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truy tặng đồng chí Cao Anh Tuấn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

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Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung sĩ Cao Tuấn Anh đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Ảnh Bộ Quốc phòng cung cấp

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu đồng đội trong khi làm nhiệm vụ của Trung sĩ Cao Tuấn Anh thể hiện sâu sắc tình đồng chí, đồng đội, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người quân nhân cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với chiến sĩ Cao Tuấn Anh.

Cũng trong hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh vì đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh (SN 2006, quê quán xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng) nhập ngũ tháng 2/2025, là chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình công tác, chiến sĩ Cao Tuấn Anh luôn nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, phấn đấu; được cấp ủy, chỉ huy, đồng chí, đồng đội tin tưởng, yêu mến. Ngày 19/5/2026, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

#Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba #Trung sĩ Cao Tuấn Anh #Quân đội

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