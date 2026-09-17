Chậm kinh 10 ngày, người phụ nữ nguy kịch vì chửa ngoài tử cung vỡ

Chậm kinh, thử thai dương tính, đau bụng và ra dịch nâu, người phụ nữ 31 tuổi được phát hiện chửa ngoài tử cung đã vỡ.

Chậm kinh, đau bụng rồi nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa phẫu thuật cấp cứu một phụ nữ bị chửa ngoài tử cung vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng.

Người bệnh là chị S., 31 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trước khi nhập viện, chị chậm kinh khoảng 10 ngày và thử que HCG cho kết quả dương tính.

Khoảng một ngày trước khi đến viện, người bệnh bắt đầu đau tức vùng hạ vị, kèm ra dịch nâu âm đạo. Cơn đau tăng dần, người bệnh mệt lả nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bụng chướng nhẹ, ấn đau chói vùng hạ vị, có phản ứng thành bụng rõ. Siêu âm phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, xét nghiệm beta-HCG dương tính.

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng, người bệnh được xác định chửa ngoài tử cung vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu. Các bác sĩ cắt khối chửa ngoài tử cung, cầm máu và lấy ra hơn 600 ml máu trong ổ bụng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa. Sau 7 ngày, sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Chậm kinh, đau bụng không nên chủ quan

BS Lê Ngọc Thỏa, Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, chửa ngoài tử cung là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà phát triển ở vị trí khác, thường gặp nhất tại vòi tử cung.

Khi khối chửa phát triển, vòi tử cung có thể không đủ khả năng giãn nở. Nếu khối chửa bị vỡ, máu có thể chảy vào ổ bụng với số lượng lớn, gây chảy máu trong ổ bụng, sốc mất máu, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

BS Lê Ngọc Thỏa khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi chậm kinh, thử thai dương tính hoặc nghi ngờ có thai, đặc biệt khi xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Chửa ngoài tử cung có thể biểu hiện ban đầu không rõ ràng. Vì vậy, việc xác định vị trí thai sớm có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ khối chửa phát triển đến mức vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng và các biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng