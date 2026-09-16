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Xã hội

Hà Nội hỗ trợ 382 triệu đồng cho nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.

Thiên Tuấn

Ngày 16/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra tại phường Tây Hồ, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong, ông Trần Đức Thắng bày tỏ sự đau buồn trước mất mát lớn của các gia đình và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong thời điểm khó khăn.

“Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 2h06' ngày 16/9, tại nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động đến hiện trường chữa cháy, cứu người.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vụ việc, đồng thời chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Video: Tình hình sức khoẻ của các nạn nhân thoát nạn vụ cháy.
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