Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Canxi không chỉ tốt cho xương, thiếu hụt còn ảnh hưởng tim mạch, thần kinh

Canxi không chỉ giúp xương và răng chắc khỏe mà còn tham gia hoạt động của cơ, thần kinh, tim và quá trình đông máu.

Thúy Nga

Bà Đ.T.N, 52 tuổi, Hà Nội rất ngạc nhiên vì thường xuyên mệt mỏi, co cứng cơ... nhưng khi đi khám bác sĩ cho biết, bà không bị loãng xương do thiếu canxi nhưng lại thiếu canxi trong máu gây chuột rút, tê tay chân và ảnh hưởng tới thần kinh, tim mạch.

Canxi không chỉ dành cho xương và răng

Trao đổi về vấn đề này, BS Đinh Minh Trí, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, nhắc đến canxi, nhiều người thường nghĩ ngay đến xương chắc, răng khỏe. Theo BS Trí, đây là vai trò quan trọng của canxi nhưng chưa phải toàn bộ chức năng của khoáng chất này.

BS Trí phân tích, canxi là khoáng chất có lượng nhiều nhất trong cơ thể. Phần lớn canxi được dự trữ trong xương và răng, góp phần tạo nên cấu trúc vững chắc của hệ xương. Tuy nhiên, cơ thể cũng liên tục sử dụng canxi cho nhiều hoạt động sống, trong khi xương không ngừng diễn ra quá trình tái tạo.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên, canxi góp phần xây dựng hệ xương đang phát triển. Ở người trưởng thành, khoáng chất này tiếp tục tham gia duy trì và tái tạo xương. Khi tuổi cao, mật độ xương có xu hướng giảm nên việc bảo đảm đủ canxi càng cần được chú ý.

Không chỉ liên quan đến xương, canxi còn tham gia quá trình co và giãn cơ. Mỗi lần đứng lên, bước đi, cầm nắm hay vận động đều cần sự phối hợp của các tế bào cơ. Tim cũng là một khối cơ hoạt động liên tục nên canxi có vai trò trong hoạt động bình thường của cơ tim.

Canxi đồng thời tham gia dẫn truyền tín hiệu thần kinh và quá trình đông máu. Vì vậy, đây là khoáng chất cần thiết trong suốt cuộc đời, không chỉ ở người cao tuổi.

canxi-4953.jpg
Biểu hiện của việc cơ thể thiếu canxi - Ảnh BVCC

Chuột rút, tê tay chân có phải do thiếu canxi?

BS Đinh Minh Trí cho biết, một số biểu hiện như chuột rút, tê hoặc châm chích ở tay chân, cơ giật, co cứng cơ có thể xuất hiện khi canxi trong máu giảm thấp. Tuy nhiên, đây đều là những triệu chứng không đặc hiệu.

Chẳng hạn, chuột rút còn có thể liên quan đến mất nước, thiếu magie, vận động quá sức hoặc một số loại thuốc. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào một biểu hiện để tự kết luận cơ thể đang thiếu canxi.

Khi canxi máu thấp, cơ và hệ thần kinh có thể trở nên dễ kích thích hơn. Người bệnh có thể cảm thấy kiến bò, tê nhẹ ở đầu ngón tay, ngón chân hoặc quanh miệng; một số trường hợp xuất hiện co giật cơ hoặc co cứng không chủ ý.

Cảm giác mệt mỏi, yếu sức cũng có thể xuất hiện khi cân bằng khoáng chất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mệt mỏi có rất nhiều nguyên nhân khác nhau và không phải cứ mệt là thiếu canxi.

Đáng lưu ý, thiếu canxi kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương mà không nhất thiết gây triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu. Cơ thể luôn có cơ chế duy trì nồng độ canxi trong máu để bảo đảm hoạt động của tim, cơ và thần kinh. Vì vậy, những thay đổi ở xương có thể diễn ra âm thầm.

Nếu xuất hiện co thắt cơ rõ, rối loạn nhịp tim, co giật hoặc các cảm giác bất thường kéo dài, người bệnh cần được đánh giá y tế thay vì tự ý bổ sung canxi tại nhà.

Muốn xương khỏe, không chỉ bổ sung canxi

Theo BS Đinh Minh Trí, canxi rất quan trọng nhưng sức khỏe xương còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Vitamin D hỗ trợ hấp thu canxi; protein góp phần duy trì cấu trúc xương và cơ bắp; vận động phù hợp tạo kích thích cần thiết cho hệ cơ xương.

Canxi có thể được cung cấp qua thực phẩm như sữa, sữa chua, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ và một số loại rau. Với những người khó đáp ứng đủ nhu cầu từ chế độ ăn, bổ sung canxi bằng viên uống có thể là một lựa chọn.

Tuy nhiên, việc bổ sung cần phù hợp với nhu cầu của từng người. Không nên coi mọi biểu hiện như chuột rút, tê bì hay mệt mỏi là dấu hiệu chắc chắn của thiếu canxi để tự mua thuốc sử dụng.

Chuột rút, tê tay chân, cơ giật hoặc mệt mỏi có thể do nhiều nguyên nhân. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện co thắt cơ rõ, co giật, rối loạn nhịp tim, cần đi khám để tìm nguyên nhân và đánh giá tình trạng canxi thay vì tự điều trị.

#Canxi #Chức năng canxi #Thiếu canxi #Dinh dưỡng xương #Biểu hiện thiếu canxi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hạ kali máu nặng do cường giáp, người đàn ông yếu liệt tứ chi

Tưởng tái phát hạ canxi, người đàn ông 41 tuổi tự truyền canxi nhưng không cải thiện. Bác sĩ phát hiện hạ kali máu nặng do cường giáp.

Yếu liệt tứ chi vì tự chẩn đoán, điều trị

Từ đau mỏi hai chân, bệnh nhân N.V.C. (41 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng chuyển sang yếu cả tay và chân, không thể tự đứng dậy, đi lại. Trước đó, anh từng có triệu chứng tương tự và cho rằng mình bị hạ canxi nên tự bổ sung canxi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Uống canxi buổi tối có gây hại thận?

Lo uống canxi buổi tối gây sỏi thận, nhiều người tự ý ngừng bổ sung dù chế độ ăn chưa đủ. Chuyên gia chỉ ra điều cần lưu ý.

Ngừng uống canxi buổi tối vì sợ... sỏi thận

Hiện nay, nhiều người truyền tai nhau rằng canxi chỉ nên uống vào buổi sáng, còn bổ sung vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc khiến canxi lắng đọng trong cơ thể. Quan niệm này khiến không ít người e ngại, thậm chí ngừng bổ sung canxi dù chế độ ăn hằng ngày chưa đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn đủ chất vẫn thiếu canxi - thủ phạm có thể đến từ lối sống

Dù bổ sung canxi đều đặn, nhiều người vẫn mắc loãng xương do lối sống và khả năng hấp thu yếu. Tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng tránh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về tình trạng nhiều người đã bổ sung canxi thường xuyên nhưng vẫn bị loãng xương, BS Đinh Minh Trí, Đại học Y dược TP HCM cho biết, trên thực tế, không ít trường hợp bị giảm mật độ xương dù chế độ ăn tương đối đầy đủ.

Canxi không thiếu trong bữa ăn, nhưng lại thiếu trong cơ thể

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới