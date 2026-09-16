Ngày 16/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to, có nơi trên 250 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/9, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to....

Sáng sớm 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi vượt 100 mm.

Nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to.

Dự báo, trong 24–48 giờ tới, các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70–170 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–80 mm, cục bộ trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Ngày và đêm 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế cùng các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30 mm, cục bộ trên 70 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 16/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Mưa dông có thể kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng cao trên 2 m.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó. Tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.