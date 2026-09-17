Điện giật khi sửa bóng đèn, người đàn ông ngã từ độ cao gần 4 m

Điện giật khi làm việc trên cao có thể khiến nạn nhân mất kiểm soát tư thế, ngã xuống đất và đối mặt với chấn thương cột sống, sọ não, gãy xương.

Cột sống mất vững chèn ép thần kinh vì điện giật ngã

Người bệnh N.N.S., 58 tuổi, trong lúc trèo lên sửa bóng đèn đường tại một khu dân cư không may bị điện giật. Sự cố khiến ông mất thăng bằng và ngã từ độ cao gần 4 m xuống đất.

Sau tai nạn, người bệnh vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, do nhận thấy nguy cơ chấn thương do điện giật kết hợp với ngã cao, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám, đánh giá toàn trạng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết để xác định vị trí, mức độ tổn thương.

Hình ảnh phim chụp cho thấy tổn thương cột sống của người bệnh - Ảnh BVCC

BSCKII Hà Xuân Tài, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, người bệnh bị chấn thương cột sống do cơ chế ngã cao sau điện giật. Tổn thương gây mất vững cột sống, đồng thời có nguy cơ chèn ép thần kinh.

Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nhằm giải ép các cấu trúc thần kinh, khôi phục sự vững chắc của cột sống và hạn chế nguy cơ để lại di chứng.

Phẫu thuật cố định cột sống, giải phóng chèn ép

Các bác sĩ phẫu thuật cố định cột sống bằng hệ thống vít qua cuống, kết hợp giải ép ống sống bằng kỹ thuật nội soi với sự hỗ trợ định vị của hệ thống C-arm.

Hình ảnh phim chụp cột sống của người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Hà Xuân Tài, phương pháp giúp giải phóng chèn ép thần kinh và tạo sự vững chắc cho cột sống, đồng thời hạn chế tổn thương các tổ chức xung quanh. Kỹ thuật cũng giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục sau chấn thương.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi, kiểm soát đau và hướng dẫn tập luyện phù hợp với tình trạng tổn thương. Sau một tuần, ông đã có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng, thể trạng từng bước cải thiện.

Trước khi xuất viện, người bệnh được hướng dẫn chế độ sinh hoạt, tập luyện và phục hồi chức năng phù hợp, đồng thời lưu ý hạn chế những hoạt động gây áp lực lên cột sống trong giai đoạn hồi phục.

Điều dưỡng Lê Minh Cường chăm sóc vết mổ cho người bệnh - Ảnh BVCC

Điện giật trên cao, nguy cơ chấn thương kép

BSCKII Hoàng Văn Đức, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, điện giật khi đang ở trên cao đặc biệt nguy hiểm. Dòng điện mạnh có thể gây bỏng, ngừng tuần hoàn, khiến người bệnh bị bắn ra xa vài mét hoặc dính chặt vào nơi truyền điện.

Với dòng điện nhỏ hơn, nạn nhân có thể mất kiểm soát tư thế, dẫn đến ngã từ trên cao và gây chấn thương nặng. Tùy lực tác động và tư thế tiếp đất, người bệnh có thể bị chấn thương cột sống, sọ não, gãy xương hoặc tổn thương nhiều cơ quan.

Đặc biệt, với chấn thương cột sống, phát hiện sớm, đánh giá chính xác mức độ tổn thương và xử trí kịp thời có vai trò quan trọng trong ngăn ngừa tổn thương thần kinh thứ phát và hạn chế di chứng lâu dài.

"Khi xảy ra điện giật kèm ngã từ trên cao, cần ngắt nguồn điện trước khi tiếp cận nạn nhân để bảo đảm an toàn. Nếu nghi ngờ chấn thương cột sống, cần giữ người bệnh ở tư thế an toàn, hạn chế tối đa việc di chuyển và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị. Người dân cũng không nên chủ quan khi sửa chữa điện hoặc làm việc trên cao. Cần ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và phối hợp với người có chuyên môn nhằm giảm nguy cơ tai nạn", các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo.

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