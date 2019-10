Sức mạnh lực lượng "đặc nhiệm của đặc nhiệm" tiêu diệt trùm khủng bố IS

Hôm 26/10 vừa rồi, một chiến dịch bí mật đã được đặc nhiệm Delta Force thực hiện nhằm vào nơi ở của thủ lĩnh lực lượng IS. Dưới áp lực tấn công của đặc nhiệm Mỹ, trùm khủng bố IS đã tự kích nổ bom tự sát. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến dịch tấn công này được quân đội Mỹ phối hợp một lực lượng lớn giữa hải quân, thủy quân lục chiến và không quân... nhưng mũi xung kích, trực tiếp tấn công nơi ẩn náu của trùm khủng bố IS là lực lượng Delta Force. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, bắt đầu được thành lập từ năm 1977 và hoạt động liên tục cho tới tận thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Delta Force ban đầu có rất nhiều tên gọi và phải mãi tới tận những năm giữa thập niên 80, lực lượng này mới chính thức được công nhận một cách công khai. Nguồn ảnh: Pinterest. Sở dĩ gọi Delta Force là lực lượng "đặc nhiệm của đặc nhiệm" là do các thành viên của Delta Force đều được tuyển chọn từ những thành phần tinh túy nhất ở nhiều lực lượng đặc nhiệm khác trong lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong những chi tiết được cựu đặc nhiệm Delta Force tiết lộ, bài thi tuyển chọn vào lực lượng này bao gồm các bài tập luyện về mặt thể chất và sức bền. Tuy nhiên do những bài thi này quá khắc nghiệt, mỗi 120 ứng viên tham gia chỉ có khoảng 12 tới 14 người đưuọc lựa chọn. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá trình huấn luyện, lực lượng Delta Force được học những kỹ năng đặc biệt, phục vụ cho các nhiệm vụ xâm nhập, thu thập tin tình báo hoặc bắt cóc. Nhiều kỹ năng của Delta Force được huấn luyện trực tiếp bởi CIA hay SOG. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Delta Force nổi tiếng từ nhiệm vụ Chiến dịch Móng vuốt Đại Bàng được thực hiện năm 1979 khi lực lượng này muốn giải cứu những con tin Mỹ bị Iran bắt giữ. Tuy đây là một chiến dịch thất bại thảm hại nhưng ít nhất, Delta Force cũng có một màn ra mắt công chúng khá... "ấn tượng". Nguồn ảnh: Pinterest. Các chiến dịch mật sau này được Delta Force thực hiện bao gồm chiến dịch chống khủng bố trên chuyến bay 252, chiến dịch Panama, các chiến dịch phối hợp với quân đội Mỹ trong các trận đánh lớn khác đều thành công rực rỡ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho tới tận ngày hôm nay, những thông tin về lực lượng Delta Force vẫn cực kỳ hạn chế và như thường lệ, mỗi khi Mỹ sử dụng đến lực lượng này thì có nghĩa đó luôn là một nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn, là thách thức với mọi lực lượng đặc nhiệm khác trong biên chế Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Đặc nhiệm hải quân SEAL - đơn vị từng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

