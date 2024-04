Người dân nườm nượp check-in lâu đài dát vàng ở Nghệ An

Những ngày qua, hình ảnh tòa lâu đài dát vàng của đại gia buôn phế liệu Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, trú ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ hoành tráng. (Ảnh: Tiền Phong). Tòa lâu đài của anh Thoan được khởi công xây dựng từ tháng 2/2022, và thiết kế theo kiến trúc Pháp. Tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí). Tòa nhà có diện tích sàn 400m2 trên tổng diện tích 7.200m2, bao gồm cả khuôn viên, sân vườn, với 3 tầng chính, 3 tầng tum (tum cao nhất 18m). Tổng chiều cao công trình gần 40m. (Ảnh: Tiền Phong). Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Vĩnh Thoan cho biết, bản thân anh học đến lớp 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học. Cũng từ đó, anh tha phương, rong ruổi mưu sinh, buôn bán phế liệu khắp nơi từ Nghệ An ra Thanh Hóa vào Hà Tĩnh rồi Hà Nội… với bao gian truân, vất vả. (Ảnh: Tiền Phong). Sau 8 năm làm nghề buôn bán phế liệu, anh bén duyên với cô gái cùng quê Phạm Thị Bình (SN 1980). Những tháng ngày bôn ba, tích góp được ít tiền, năm 2004, vợ chồng anh mua được một lô đất cạnh quốc lộ 7, mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại. Đến nay, gia đình anh làm nghề này cũng gần 30 năm, tích cóp được chút ít nên quyết định xây nhà. (Ảnh: Tiền Phong). Lâu đài dát vàng của đại gia phế liệu tọa lạc cạnh quốc lộ 7A, xóm 12, xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Ngay từ cổng vào, căn biệt thự đã gây choáng với phần bảng tên "Lâu đài Thoan Bình" được mạ vàng. (Ảnh: Phụ nữ số). Gia chủ tuổi ngựa, nên cánh cổng ra vào được làm bằng đồng mạ vàng và hình hai con ngựa chiến. (Ảnh: Dân Trí). Các loại đồ dùng với nhiều chi tiết được dát vàng công nghiệp và vàng 24k, sáng loáng. (Ảnh: Tiền Phong). Toàn bộ các bức tường, trần được đắp nổi nhiều họa tiết và được sơn màu vàng. (Ảnh: Tiền Phong). Đồ dùng trong lâu đài được dát vàng. (Ảnh: Tiền Phong). Đến cả công trình vệ sinh của tòa lâu đài gồm bồn cầu và bồn tiểu tiện được dát vàng. (Ảnh: Tiền Phong). Có rất nhiều người, du khách khi đi qua đây đều ghé vào tham quan, chiêm ngắm tòa lâu đài dát vàng của gia đình anh Thoan. (Ảnh: Tiền Phong). Nhiều người đến để chụp hình check-in đăng tải lên các trang mạng xã hội. Ông Phạm Công Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành) cho hay, mảnh đất này vốn là đất ở và đất vườn được anh Thoan mua lại của 4 hộ dân rồi chuyển đổi thành đất ở để xây lâu đài kỳ công này.

