Nỗi ám ảnh mang tên xe khách mỗi khi người dân nghe nghỉ lễ

Bên cạnh đi du lịch, mỗi dịp lễ kéo dài, nhiều người dân từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM đều tranh thủ về quê thăm gia đình. Ai ai cũng mong có được những ngày nghỉ bên bạn bè, người thân. Năm nay, người lao động và sinh viên được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4, 1/5. Chính vì thế, câu chuyện chen lấn mua vé xe, ngồi chờ hàng giờ tại bến xe và cả những chuyến xe khách chật cứng người trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Đến hẹn lại lên, một diễn đàn chia sẻ hình ảnh bên trong những chuyến xe khách dịp lễ kèm câu chuyện xe 45 chỗ nhưng chở được đến... 75 hành khách. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến nỗi ám ảnh mang tên "mùi thối" trên những chuyến xe này. Bài đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm từ dân mạng. Ngay từ đầu giờ chiều ngày đi làm cuối cùng, không ít người đã ra bến xe để về quê nghỉ lễ với tâm lý về sớm sẽ vắng người hơn. Tuy nhiên đông thì vẫn hoàn đông, cảnh nhồi nhét, chen chúc lại xuất hiện. Những hình ảnh được 1 bạn trẻ "tác nghiệp" ngay trên chuyến xe khách về quê khiến cư dân mạng nhìn thôi đã thấy nôn nao, ngộp thở. Những hình ảnh được chia sẻ trên MXH không rõ là mới hay cũ về chiếc xe khách di chuyển trên đường trong tình trạng quá tải, hàng chục người chen chúc nhau ngồi kín mọi chỗ. Không chỉ không gian nhỏ mà nhiều người còn ái ngại mùi cơ thể mỗi khi đi xe khách dịp nghỉ lễ. Có người may mắn đến sớm thì được ngả lưng tại khu vực ghế nằm, ai chậm chân đến sau thì ngồi bệt tại lối đi giữa xe, chân co chân duỗi, nét mặt mệt mỏi. Ngoài ra, không ít người bức xúc khi trong những ngày lễ, xe thả khách giữa đường với lời biện minh rằng sẽ có xe nhỏ đến và chở về tận nhà nhưng khách lại phải tự bắt xe taxi về. Việc mất tiền, điện thoại và những tài sản có giá trị khác cũng thường xảy ra trong các dịp này. Trong khi nhiều người cho rằng nhà xe không nên nhận nhiều hành khách vì lý do an toàn và sự thoải mái, một số dân mạng không đồng tình với các ý kiến này. Họ cho rằng đồng ý lên xe đồng nghĩa với việc chấp nhận cảnh chen chúc.

