Trung Quốc sắp tung oanh tạc cơ tàng hình H-20 khiến Mỹ “toát mồ hồi”?

Lần đầu tiên việc phát triển máy bay ném bom H-20 được biết đến vào năm 2016, việc trình làng đã được Trung Quốc lên kế hoạch trong thời gian tới. Ngày 11/3, bên lề kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh, Phó tư lệnh Không quân Trung Quốc Wang Wei thông báo, dự án phát triển oanh tạc cơ tàng hình H-20 của nước này đang diễn ra thuận lợi, không gặp bất cứ vấn đề nào về kỹ thuật. Oanh tạc cơ H-20 sẽ được biên chế và đưa vào sản xuất hàng loạt ngay sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên, ông Wang Wei không đề cập tới thời gian cụ thể. Dự án phát triển oanh tác cơ H-20 lần đầu tiên được Trung Quốc công bố năm 2016 và kỳ vọng H-20 sẽ là đối trọng với các mẫu oanh tạc cơ của Mỹ, bao gồm dòng B-21 Raider sắp ra mắt. Song các chi tiết cụ thể về mẫu phi cơ này vẫn là một bí ấn, Bắc Kinh không tiết lộ nhiều thông tin, ngoại trừ video quảng bá của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc vào năm 2018 và video tuyển dụng của không quân nước này sau đó ba năm. Bốn hình ảnh do máy tính tạo ra dường như cho thấy các chi tiết chính của Xian H-20 bao gồm một khoang chứa vũ khí, hai cánh đuôi có thể điều chỉnh, một radar trên không ở phía trước và hai cửa hút khí tàng hình ở mỗi bên. Toàn bộ chiếc máy bay ném bom có lẽ được bao phủ trong một lớp vật liệu hấp thụ radar màu xám đen. Theo truyền thông Trung Quốc, H-20 sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường, có trọng lượng cất cánh tối đa ít nhất 200 tấn và trọng tải lên đến 45 tấn, dự kiến bay ở tốc độ cận âm và có khả năng bắn bốn tên lửa hành trình tàng hình siêu thanh.Chuyên gia nói H-20 đe dọa tài sản và lợi ích của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Nếu máy bay đi vào hoạt động, nó có khả năng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi. Lầu Năm Góc đánh giá H-20 có tầm bay trên 8.000 km và có thể tấn công được lãnh thổ Mỹ, như đảo Guam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân đội khác ước tính quãng đường bay có thể hơn 12.000km, và Hawaii sẽ nằm trong tầm với của H-20. Các bức ảnh do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc công bố trên tạp chí Modern Weaponry cho thấy H-20 có thiết kế cánh bay, khoang chứa vũ khí, hai cánh đuôi có thể điều chỉnh và radar trên không phía trước, tất cả đều được bao phủ bằng vật liệu hấp thụ radar màu xám đen. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá, máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác như bom thông minh, tên lửa hành trình tấn công đất liền và tên lửa chống hạm. Khi được đưa vào bay thử nghiệm, H-20 sẽ đại diện cho một bước đột phá lớn so với các học thuyết quân sự của Không quân Trung Quốc cũng như thực tiễn phát triển vũ khí nước này. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ lại có ý kiến cho rằng, H-20 là một oanh tạc cơ tầm xa không phù hợp với sự phát triển, không thể sánh kịp về công nghệ với B-21 Raider của Mỹ, do đó sẽ không gây ra mối đe dọa lớn. Mỹ cho rằng H-20 thậm chí còn chưa bằng B-2 Spirit. "Thiết kế của oanh tạc cơ H-20 chắc chắn là không tốt bằng các vũ khí tàng hình của Mỹ, đặc biệt là những mẫu hiện đại sắp xuất xưởng", một quan chức tình báo giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tại cuộc gặp với báo giới ở Lầu Năm Góc hôm 22/4. "Họ đã gặp phải nhiều thách thức trong khâu thiết kế kỹ thuật, cụ thể là làm thế nào để khiến oanh tạc cơ của họ có thể hoạt động theo cách tương tự B-2 hay B-21", người này nói thêm. "Có vẻ như họ chọn công bố H-20 chỉ vì muốn chứng tỏ mình là cường quốc quân sự. Điều này không đồng nghĩa mẫu oanh tạc cơ đó có thể mang tới năng lực mà họ cần, hay họ có thể sản xuất nó với số lượng mong muốn", quan chức Mỹ cho hay. Khi được hỏi phi cơ H-20 có khiến Mỹ lo ngại không, quan chức này trả lời "không hẳn". Theo quan chức này, “Điều đặc biệt ở H-20 là nếu bạn thực sự nhìn vào thiết kế hệ thống thì sẽ thấy rằng không tốt bằng các nền tảng tàng hình của Mỹ, đặc biệt là những phương tiện tiên tiến mà chúng tôi đang sản xuất”. Mỹ đang rất tự tin về máy bay ném bom thế hệ thứ sáu mới nhất B-21 Raider, lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào tháng 12/2022, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/2023 và bắt đầu được sản xuất với số lượng hạn chế từ cuối tháng 1 năm nay. Không quân Mỹ dự kiến đưa mẫu phi cơ này vào biên chế trong hai năm tới. (Nguồn ảnh: Sina, Sohu, SCMP, Oneninety).

