Chiến trường Ukraine trong những ngày qua có những thay đổi quan trọng; với chiến thuật “nghìn lát cắt”, Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng ghi nhận. Điều đáng chú ý nhất là Quân đội Nga đã chiếm được một loạt cứ điểm quan trọng ở phía tây thành phố Avdiivka chỉ trong vòng 24 giờ. Kênh quân sự Military Summary trên mạng xã hội Telegram đưa tin, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Avdiivka đang sụp đổ theo dây chuyền do thiếu quân số và vũ khí. Trong khi hỏa lực pháo binh và không quân của Nga áp đảo hoàn toàn. Việc Mỹ tuyên bố cấp tốc gửi viện trợ quân sự, đang khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, nhưng để Ukraine có thể lật ngược tình thế ở phía tây Avdiivka là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Việc quân Nga đã nhanh chóng chiếm đóng làng Ocheretino mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, cho thấy tinh thần chiến đấu của quân Ukraine tại đây đã xuống thấp như thế nào. Kênh RVVoenkory cho biết, Cụm quân Trung tâm của Nga đã quét sạch tàn quân Ukraine ở Ocheretino. Trước đó vào ngày 22/4, quân Nga chiếm Ocheretino, đến ngày 24/4, điểm tựa Novobakhmutovka ở phía đông nam Ocheretino sụp đổ; đến ngày 25/4, quân Nga bắt đầu tiến vào Solovyevo, một ngôi làng nằm ở phía nam Ocheretino. Một số nguồn tin cho rằng, quân Ukraine đã rút khỏi làng Solovyevo, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính xác về điều này. Việc Ukraine liên tục để mất những điểm tựa phòng ngự quan trọng, khiến Quân đội Ukraine tại tây Avdiivka phải đối mặt với một loạt vấn đề khó khăn. Với tình hình hiện tại, có lẽ các đơn vị của Ukraine sẽ phải rút về khu vực hồ chứa Karlovskoye và sông Vovcha, nơi có thể đóng vai trò như một rào cản tự nhiên đối với quân Nga. Cũng có khả năng tuyến phòng thủ tiếp theo của quân Ukraine có thể theo trục Novoselivka Persha, Umans'ke, Netailove. Theo kênh Suriyakmaps, Quân đội Ukraine đã rút lui gần như toàn hoàn toàn khỏi làng Ocheretino, chỉ còn lại một vị trí duy nhất ở phía đông bắc của làng, tuy nhiên họ có thể sẽ sớm mất nốt điểm chốt này, do Quân đội Nga tiếp tục tiến công mạnh. Việc Quân đội Ukraine để mất Ocheretino khiến họ phải tháo chạy khỏi Novobakhmutovka và Soloviove về phía tuyến phòng thủ phía tây; đồng thời khiến quân Ukraine ở làng Berdychi sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm từ Semenivka ở phía nam, Novobakhmutovka và Ocheretino ở phía bắc. Do đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine sẽ phải đưa ra quyết định quân ở Berdychi rút lui về Novopokrovs'ke, hoặc quyết tâm kháng cự đến cùng, nhưng nguy cơ bị quân Nga bao vây ba mặt; đặc biệt là ở phía bắc với cứ điểm Ocheretino, nơi có độ cao khống chế tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Ukraine. Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 và 47 của Quân đội Ukraine đã rút hết; Lữ đoàn phòng thủ nội địa 100 được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tung vào chiến đấu, với nhiệm vụ ổn định thế trận phòng ngự của quân Ukraine tại khu vực tây bắc Avdiivka. Quân đội Ukraine lo ngại, nếu không nhanh chóng củng cố các tuyến phòng thủ ở phía tây Avdiivka, thi ngay cả khi có nguồn tài chính của Mỹ, sự hỗ trợ của phương Tây và vũ khí của NATO, cũng sẽ khó ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga. Tuyến phòng thủ do quân Ukraine xây dựng ở Avadivka chỉ có thể cầm chân quân Nga khoảng một tháng, nhưng việc xây dựng công sự phía sau lại chưa đáp ứng được, dẫn đến khả năng kháng cự của họ bị hạn chế. Quân đội Ukraine hiện dựa vào UAV tự sát, vũ khí chống tăng, xe tăng, pháo binh và mìn. Tuy nhiên, tình hình rất cấp bách nếu tuyến phòng thủ không được củng cố kịp thời, cuộc tấn công của quân Nga sẽ thuận lợi hơn. Sau khi trải qua trận chiến tàn khốc ở thành phố Avdiivka, Quân đội Ukraine bị tổn thất nghiêm trọng, tinh thần xuống thấp và chỉ còn lại rất ít quân số có thể chiến đấu hiệu quả. Ngay cả những mệnh lệnh cứng rắn từ bộ chỉ huy cũng không thể kiềm chế được sự bất tuân lệnh và đầu hàng của binh lính. Sau hơn hai năm giao tranh ác liệt, tiềm lực chiến tranh của Ukraine cơ bản đã cạn kiệt. Tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đã trở nên yếu đến mức gần như không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của Quân đội Nga. Giờ đây, Quân đội Nga đã đột phá thành công tuyến phòng thủ thứ nhất và đang cố gắng tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Trong bối cảnh đó, Quân đội Nga đã đạt được hai kết quả quan trọng vào ngày 23/4. Trước hết, tại làng Semyonivka ở phía tây Avdiivka, Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine đã bỏ vị trí và thực sự không còn tuân lệnh. Thứ hai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 115 của Ukraine đã tự ý rời bỏ nhiệm vụ phòng ngự Ocheretino. Trong bối cảnh đó, quân Nga đã chiếm Ocheretino trong 12 giờ, hầu như không gặp phải sự kháng cự nào và bị thiệt hại rất ít. Tình hình của Quân đội Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Trước cuộc tấn công nhanh chóng của Quân đội Nga, toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine đang gặp nguy hiểm. Hiện tại, Quân đội Ukraine cần bổ sung ít nhất 250.000 quân để lấp đầy tuyến phòng thủ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Ukraine không còn khả năng làm được điều này. Việc xây dựng các công sự ở hậu phương Quân đội Ukraine tiến triển chậm, nhiều công sự thậm chí còn chưa được hoàn thiện, điều này gây khó khăn rất lớn cho việc phòng thủ của Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).

Chiến trường Ukraine trong những ngày qua có những thay đổi quan trọng; với chiến thuật “nghìn lát cắt”, Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng ghi nhận. Điều đáng chú ý nhất là Quân đội Nga đã chiếm được một loạt cứ điểm quan trọng ở phía tây thành phố Avdiivka chỉ trong vòng 24 giờ. Kênh quân sự Military Summary trên mạng xã hội Telegram đưa tin, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Avdiivka đang sụp đổ theo dây chuyền do thiếu quân số và vũ khí. Trong khi hỏa lực pháo binh và không quân của Nga áp đảo hoàn toàn. Việc Mỹ tuyên bố cấp tốc gửi viện trợ quân sự, đang khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, nhưng để Ukraine có thể lật ngược tình thế ở phía tây Avdiivka là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Việc quân Nga đã nhanh chóng chiếm đóng làng Ocheretino mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, cho thấy tinh thần chiến đấu của quân Ukraine tại đây đã xuống thấp như thế nào. Kênh RVVoenkory cho biết, Cụm quân Trung tâm của Nga đã quét sạch tàn quân Ukraine ở Ocheretino. Trước đó vào ngày 22/4, quân Nga chiếm Ocheretino, đến ngày 24/4, điểm tựa Novobakhmutovka ở phía đông nam Ocheretino sụp đổ; đến ngày 25/4, quân Nga bắt đầu tiến vào Solovyevo, một ngôi làng nằm ở phía nam Ocheretino. Một số nguồn tin cho rằng, quân Ukraine đã rút khỏi làng Solovyevo, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính xác về điều này. Việc Ukraine liên tục để mất những điểm tựa phòng ngự quan trọng, khiến Quân đội Ukraine tại tây Avdiivka phải đối mặt với một loạt vấn đề khó khăn. Với tình hình hiện tại, có lẽ các đơn vị của Ukraine sẽ phải rút về khu vực hồ chứa Karlovskoye và sông Vovcha, nơi có thể đóng vai trò như một rào cản tự nhiên đối với quân Nga. Cũng có khả năng tuyến phòng thủ tiếp theo của quân Ukraine có thể theo trục Novoselivka Persha, Umans'ke, Netailove. Theo kênh Suriyakmaps, Quân đội Ukraine đã rút lui gần như toàn hoàn toàn khỏi làng Ocheretino, chỉ còn lại một vị trí duy nhất ở phía đông bắc của làng, tuy nhiên họ có thể sẽ sớm mất nốt điểm chốt này, do Quân đội Nga tiếp tục tiến công mạnh. Việc Quân đội Ukraine để mất Ocheretino khiến họ phải tháo chạy khỏi Novobakhmutovka và Soloviove về phía tuyến phòng thủ phía tây; đồng thời khiến quân Ukraine ở làng Berdychi sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm từ Semenivka ở phía nam, Novobakhmutovka và Ocheretino ở phía bắc. Do đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine sẽ phải đưa ra quyết định quân ở Berdychi rút lui về Novopokrovs'ke, hoặc quyết tâm kháng cự đến cùng, nhưng nguy cơ bị quân Nga bao vây ba mặt; đặc biệt là ở phía bắc với cứ điểm Ocheretino, nơi có độ cao khống chế tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Ukraine. Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 và 47 của Quân đội Ukraine đã rút hết; Lữ đoàn phòng thủ nội địa 100 được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tung vào chiến đấu, với nhiệm vụ ổn định thế trận phòng ngự của quân Ukraine tại khu vực tây bắc Avdiivka. Quân đội Ukraine lo ngại, nếu không nhanh chóng củng cố các tuyến phòng thủ ở phía tây Avdiivka, thi ngay cả khi có nguồn tài chính của Mỹ, sự hỗ trợ của phương Tây và vũ khí của NATO, cũng sẽ khó ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga. Tuyến phòng thủ do quân Ukraine xây dựng ở Avadivka chỉ có thể cầm chân quân Nga khoảng một tháng, nhưng việc xây dựng công sự phía sau lại chưa đáp ứng được, dẫn đến khả năng kháng cự của họ bị hạn chế. Quân đội Ukraine hiện dựa vào UAV tự sát, vũ khí chống tăng, xe tăng, pháo binh và mìn. Tuy nhiên, tình hình rất cấp bách nếu tuyến phòng thủ không được củng cố kịp thời, cuộc tấn công của quân Nga sẽ thuận lợi hơn. Sau khi trải qua trận chiến tàn khốc ở thành phố Avdiivka, Quân đội Ukraine bị tổn thất nghiêm trọng, tinh thần xuống thấp và chỉ còn lại rất ít quân số có thể chiến đấu hiệu quả. Ngay cả những mệnh lệnh cứng rắn từ bộ chỉ huy cũng không thể kiềm chế được sự bất tuân lệnh và đầu hàng của binh lính. Sau hơn hai năm giao tranh ác liệt, tiềm lực chiến tranh của Ukraine cơ bản đã cạn kiệt. Tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đã trở nên yếu đến mức gần như không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của Quân đội Nga. Giờ đây, Quân đội Nga đã đột phá thành công tuyến phòng thủ thứ nhất và đang cố gắng tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Trong bối cảnh đó, Quân đội Nga đã đạt được hai kết quả quan trọng vào ngày 23/4. Trước hết, tại làng Semyonivka ở phía tây Avdiivka, Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine đã bỏ vị trí và thực sự không còn tuân lệnh. Thứ hai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 115 của Ukraine đã tự ý rời bỏ nhiệm vụ phòng ngự Ocheretino. Trong bối cảnh đó, quân Nga đã chiếm Ocheretino trong 12 giờ, hầu như không gặp phải sự kháng cự nào và bị thiệt hại rất ít. Tình hình của Quân đội Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Trước cuộc tấn công nhanh chóng của Quân đội Nga, toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine đang gặp nguy hiểm. Hiện tại, Quân đội Ukraine cần bổ sung ít nhất 250.000 quân để lấp đầy tuyến phòng thủ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Ukraine không còn khả năng làm được điều này. Việc xây dựng các công sự ở hậu phương Quân đội Ukraine tiến triển chậm, nhiều công sự thậm chí còn chưa được hoàn thiện, điều này gây khó khăn rất lớn cho việc phòng thủ của Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).