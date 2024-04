Dòng người về quê nghỉ lễ bỗng “mát lòng” dưới nắng nóng 40 độ

Cuối giờ làm việc chiều nay 26/4, nắng nóng vẫn còn gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C, nhưng hàng vạn người dân ở các tỉnh Miền Tây đã tấp nập đi xe máy về quê để nghỉ 5 ngày lễ 30/4 và 1/5. Nắm bắt được tình hình đi lại của bà con tăng đột biến, đồng thời góp sức giúp người dân phần nào "giải nhiệt", lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM - đơn vị đảm trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tuyến QL1) đã phối hợp với Đoàn xã, Công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP HCM) chuẩn bị 2000 chai nước suối, khăn lạnh và tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông để phát tận tay người tham gia giao thông. Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, dưới thời tiết ngột ngạt vì nắng nóng và khói bụi, các cán bộ CSGT và lực lượng xã Bình Chánh vẫn hăng hái "tiễn chân" người dân bằng món quà là chai nước suối, chiếc khăn lạnh... dù nhỏ nhưng làm dịu mát cái nóng mùa khô phương Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Đại úy Phan Thành Nghĩa - Bí thư Chi Đoàn Trạm CSGT Tân Túc còn tuyên truyền, phổ biến cho người dân tuân thủ tốc độ quy định, chấp hành đèn tín hiệu giao thông, luôn ghi nhớ "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG ĐIỀU KHIỂN XE"; Lái xe an toàn, về nhà hạnh phúc. Người dân về quê các tỉnh Miền Tây được tặng nước suối, khăn lạnh và còn được nhắc nhở, tuyên truyền an toàn hành trình hàng trăm cây số về quê nghỉ lễ lớn cùng gia đình, người thân. "Đã thành thông lệ, những dịp lễ hay Tết về quê với người thân, khi ngang đến cửa ngõ Sài Gòn đều nhận được tấm lòng hết sức trân quý của CSGT và lực lượng địa phương. Đó như món quà ý nghĩa để chúng tôi làm niềm vui, sự may mắn trên dặm đường dài", anh Phan Thanh Âu, quê tỉnh An Giang chia sẻ. Nhiều trẻ nhỏ được CSGT tặng mũ bảo hiểm chất lượng để đồng hành cùng cha mẹ về quê đón lễ. >>> Mời độc giả xem thêm video Đường phố Hà Nội ùn ứ sau dịp nghỉ lễ 2/9:

