Top đặc sản Mộc Châu khiến du khách “mê đắm“

Nằm trong top đặc sản Mộc Châu phải kể đến món bê chao. Thịt bê sau khi được làm sạch và cắt thành những miếng vừa ăn thì được chiên qua một chảo dầu nóng, để nguội và chấm cùng với chao. Thịt trâu nấu lá lồm cũng là món ăn đặc sản Mộc Châu. Thịt trâu phải lựa phần gân, phần thịt bụng và có một chút phần da, nấu cùng với lá lồm - một loại lá đặc trưng của vùng Tây Bắc. Thịt lợn muối chua là món ăn đặc sản của người dân tộc Dao. Món này được làm chủ yếu từ thịt lợn ba chỉ, ướp với muối và trộn với cơm nguội để có vị lên men tự nhiên. Cơm lam là một món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng núi Tây Bắc. Cơm được cho vào ống tre hoặc ống nứa sau đó được nút lại bằng lá dong rồi nấu lên. Ốc đá Suối Bàng chắc chắn là món đặc sản Mộc Châu mà nhiều du khách sẽ muốn thưởng thức khi đến đây. Sau khi bắt về thì ốc sẽ được làm sạch, mang đi chế biến xào lăn hay hấp với gừng sả. Rau tầm bóp là loại rau đặc trưng vùng Tây Bắc thường mọc dại ở những khu vực ẩm ướt. Rau khi ăn có vị đắng nhẹ nhưng càng nhai lại càng cảm nhận được độ giòn, ngọt của rau. Nậm pịa là món ăn vô cùng đặc biệt tại Mộc Châu, Sơn La. Sử dụng nguyên liệu chính từ phần bạc nhạc, ruột trâu bò hay dê và đặc biệt nhất chính là phần ruột chứa cả phân non. Bún cá lóc ăn tại Mộc Châu sẽ tìm thấy được hương vị khác biệt. Món ăn này sẽ có đầy đủ bún, dọc mùng, thịt cá, cà chua,... mang đến hương vị cực kỳ hấp dẫn chỉ muốn ăn mãi không thôi. Đến Mộc Châu mùa đông du khách sẽ có cơ hội thưởng thức món cá suối trắng ngần và béo. Sau khi đem ướp người ta sẽ chiên cá trên than củi. Hương vị thịt săn chắc, tan ngay trong miệng mang đến ấn tượng khó quên trong lòng thực khách. Rau cải mèo không chỉ là đặc sản Mộc Châu mà còn gắn liền với cuộc sống của nhiều gia đình tại đây. Rau cải mèo cũng chính là biểu trưng nổi bật cho văn hoá ẩm thực tại Mộc Châu. Chẩm chéo là một trong những gia vị đặc biệt của dân tộc Thái Tây. Chẩm chéo thường được dùng trong những bữa ăn hằng ngày hoặc dùng đến nêm nếm những món thịt luộc, đồ nướng và trộn với xôi. Táo mèo là loại trái cây đặc sản ở Mộc Châu. Táo mèo có màu xanh và vị chua ngọt nhẹ rất dễ ăn, hương vị khác hẳn với các loại táo thông thường khác. Khoai sọ mán là một loại khoai rất dẻo và thơm do người Dao trồng trọt. Khoai sọ mán thường được mang đi nấu với xương sườn hay canh móng giò. Nếu đã đến Mộc Châu thì du khách chắc chắn không thể nào bỏ qua món sữa bò nổi tiếng. Khác với táo Mèo, mận ở Mộc Châu lại bắt đầu nặng trĩu quả vào những tháng 5,6. Mận Mộc Châu có kích thước lớn, hương vị chua chua ngọt ngọt chấm cùng muối ăn vô cùng bắt miệng. Dâu tây Mộc Châu cũng được rất nhiều người yêu thích.Xem video: "Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc". Nguồn VTV24

