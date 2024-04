Sư đoàn tăng 90 của Nga ra quân đạt kết quả “vượt mong đợi”

Trong tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Ukraine ở phía tây thành phố Avdiivka, có hai ngôi làng ở hướng nam là Severne và Tonen’ke. Hai làng này ban đầu được Ukraine sử dụng để phòng thủ cho Avdiivka trước các cuộc tấn công của Quân đội Nga từ hướng nam. Trong suốt thời gian dài, các cuộc tấn công của quân đội Nga vào đây nhằm tạo thế gọng kìm để bao vây thành phố Avdiivka, nhưng đều không thành công. Lý do là Quân đội Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự phòng ngự tương đối vững chắc và có thể yểm trợ cho nhau. Nhưng sau khi Avdiivka thất thủ, quân Nga bất ngờ tấn công từ phía đông, quân Ukraine đã không thể nhanh chóng tổ chức phòng thủ hiệu quả trong lúc hỗn loạn và loạn lạc nên mất làng Severne ở tuyến phòng thủ thứ nhất; chỉ còn lại làng Tonen’ke ở phía tây bắc, thuộc tuyến phòng thủ thứ hai. Làng Tonen’ke có diện tích lớn hơn gấp đôi làng Severne. Mặc dù hai làng tồn tại riêng biệt, nhưng thực tế chúng chỉ cách nhau khoảng 400 mét theo đường chim bay. Hơn nữa, các tuyến phòng thủ Tonen’ke và Severne được quân Ukraine xây dựng liên hoàn, tuy chủ yếu dùng để đối phó với cuộc tấn công của quân Nga từ phía nam; có mức độ kiên cố hơn nhiều so với ở tuyến giữa của tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Ukraine. Cũng cần lưu ý rằng, dân số của làng Tonen’ke tuy không lớn nhưng lại có diện tích rất rộng lớn; chiều dài của làng tới 3 km, nếu tính từ phía đông nam của làng đến góc tây bắc. Trong làng không có nhà cao tầng, mà chủ yếu là nhà thấp tầng, nhưng đều có tầng hầm. Sau khi chiếm Avdiivka, Quân đội Nga nhanh chóng tung lực lượng dự bị vào để truy kích quân Ukraine, không cho quân Ukraine kịp thời củng cố thế trận phòng ngự ở phía tây thành phố. Đây cũng là điều bất ngờ cho quân Ukraine. Sau khi chiếm Severne, quân Nga lợi dụng tình hình tấn công ngay Tonen’ke. Lực lượng của Nga tham gia là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1 thuộc Tập đoàn quân số 1 Donetsk và Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1453. Trong quá trình chiến đấu được hỏa lực pháo binh và không quân chi viện. Lực lượng phòng thủ Ukraine ở hướng này chủ yếu là quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53, và được tăng cường bởi một phần của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 127 và quân của Lữ đoàn bộ binh 53. Tuy nhiên hỏa lực của họ đã bị cạn kiệt do các trận địa pháo binh hết đạn hoặc bị pháo binh Nga chế áp mạnh. Do lực lượng phòng thủ Ukraine tại Tonen’ke đã chiến đấu quen thuộc với địa hình tại đây, nên có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, quân của Lữ đoàn bộ binh 53 bị chỉ trích sau khi để mất Avdiivka, vì vậy chịu áp lực không nhỏ từ dư luận, nên quyết tâm chiến đấu khá cao. Cả phía Nga và Ukraine thậm chí còn đưa đội hình cơ giới cấp tiểu đoàn tấn công gần làng Tonen’ke. Đầu tiên quân Nga tiến vào làng Tonen’ke tương đối thuận lợi, nhưng sau khi tiến vào làng lại gặp phải sự kháng cự lớn và bị tổn thất tương đối về xe tăng và xe bọc thép. Trong bối cảnh khó khăn đó, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35 của Tập đoàn quân 41 Quân đội Nga, vốn ban đầu chiến đấu ở hướng trung tâm, đã tiến về phía nam để hỗ trợ và cuối cùng đã chiếm được toàn bộ làng Tonen’ke vào ngày 21/3. Sau khi chiếm được toàn bộ làng Tonen’ke, quân Nga không dừng lại mà tiếp tục truy đuổi và tăng cường lực lượng thiết giáp của Sư đoàn xe tăng cận vệ 90; đơn vị làm lực lượng dự bị của chiến dịch. Ban đầu Quân đội Nga chỉ truy kích quân Ukraine, để tạo vùng đệm nhằm đảm bảo an toàn cho các ngôi làng vừa chiếm được. Nhưng do Quân đội Nga đã tập trung lực lượng chủ lực vào đây, nên đẩy nhanh tốc độ tiến công. Trong hơn 10 ngày chiến đấu, họ đã chiếm được khu vực dài 5 km, sâu 4 km. Theo các chuyên gia quân sự Nga cho biết, việc Sư đoàn tăng cận vệ 90 phối hợp với các đơn vị chiếm được một diện tích lớn như vậy, nằm trong giai đoạn chiến đấu tiếp theo, sau khi Quân đội Nga chiếm toàn bộ 7 ngôi làng ở phía tây Avdiivka. Tuy nhiên kết quả vượt cả sự mong đợi, Quân đội Nga ở sườn phía nam Avdiivka đã tấn công mạnh đến mức san bằng chiến tuyến ở Pervomais'ke ở phía nam, và thậm chí đã tiến đến ven làng Umans’ke, trung tâm của tuyến phòng thủ thứ ba của Quân đội Ukraine ở tây Avdiivka. Điều này đã vượt xa kết quả mong đợi ban đầu rất nhiều của chỉ huy Quân đội Nga, và nếu liên kết với tuyến đường phía nam, quân Nga sẽ hình thành một mũi nhọn tấn công tổng thể, tấn công các vị trí của quân Ukraine, tạo thêm vùng đệm an toàn ở khu vực phía tây thành phố Donetsk. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Forbes, CNN, Topwar).

