Thanh niên 8X chém thượng uý công an bị thương

(Kiến Thức) - Nhận tin báo vụ gây rối trật tự công cộng nên công an có mặt ở hiện trường khuyên can thuyết phục đối tượng. Đừng không chấp hành mà còn chửi bới rồi dùng dao chém khiến 1 thượng uý công an bị thương.