Học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh gãy xương hàm: Công an đang khẩn trương điều tra

(Kiến Thức) - Công an huyện An Dương đã triệu tập thầy dạy võ để điều tra hành vi cùng môn sinh chặn đường đánh một nam sinh lớp 8 đến gãy xương hàm dưới, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thầy dạy võ bị tố đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8 ở Hải Phòng, chiều ngày 26/11, UBND huyện An Dương đã có công văn gửi Công an huyện An Dương, Phòng GD&ĐT huyện, phòng Văn hóa, thông tin Lao động TB&XH, UBND xã An Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc học sinh bị đánh.



Theo đó, UBND huyện An Dương yêu cầu Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã An Đồng khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

UBND xã An Đồng cùng Phòng GD&ĐT huyện, phòng Văn hóa, thông tin Lao động TB&XH chủ động thăm hỏi động viên đồng thời tuyên truyền vận động gia đình em Hoàng Công Khanh ổn định tư tưởng. Chủ động phối hợp với Công an huyện An Dương để xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng gây thương tích với học sinh Hoàng Công Khanh.

Nam sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Phòng Văn hóa thông tin huyện phối hợp với UBND xã An Đồng kiểm tra về điều kiện, giấy phép của các cơ sở dạy võ trên địa bàn.

Liên quan thông tin vụ việc trên, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ đơn trình báo của gia đình cháu Hoàng Công Khanh (học lớp 8 trường THCS An Đồng, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) về việc cháu bị một nhóm người đánh trọng thương.

Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Nguyễn Toàn Thắng (SN 1976, cộng tác viên dạy võ hợp đồng 1 năm của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) được cho là có mặt trong nhóm người đánh cháu Khanh lên làm việc.

Trước đó, anh Hồ Quốc Hùng, trú tại đường Tô Hiệu (Hải Phòng) phản ánh việc cháu mình là Hoàng Công Khanh (13 tuổi, học sinh lớp 8 tại huyện An Dương) phải nhập viện cấp cứu vì bị thầy giáo dạy võ đánh trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 23/11 tại khu đô thị Huy Hoàng (xã An Đồng, huyện An Dương), cháu Hoàng Công Khanh đi đánh cầu lông về thì bị một nhóm người trong lớp học võ gần đó chặn đường đánh. Một số người chơi bóng chuyền cạnh hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, cháu Khanh bị nhóm người đá, đấm và đánh bằng gậy. Dù cháu Khanh quỳ xuống xin buông tha nhưng nhóm người này không dừng lại. Khi cháu Khanh ngã gục, nhóm đối tượng mới bỏ đi.

Phát hiện sự việc trên, một số người dân đã can ngăn. Trong số những người đánh cháu Khanh, có một thầy dạy võ. Người thầy dạy võ này sau đó được xác định là ông Nguyễn Toàn Thắng (43 tuổi, đang công tác tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng).

Ông Lê Như Hải, Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, cho biết ông Nguyễn Toàn Thắng là cộng tác viên dạy võ (hợp đồng 1 năm) của đơn vị. Hiện Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã lập biên bản, đình chỉ công tác ông Nguyễn Toàn Thắng để đợi cơ quan chức năng làm rõ.

Cháu Hoàng Công Khanh bị gãy xương hàm và đang được điều trị tại Khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).