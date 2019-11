Tự chặt đứt ngón tay, giết người hàng loạt... và “tấn bi kịch” do ngáo đá

Ngày 17/11, một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, đang tạm giữ nam thanh niên có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo vào chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang xây dựng dở. Khoảng 8h ngày 16/11, một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" trèo lên cổng chùa la hét, gây mất trật tự. Trong lúc nam thanh niên trèo lên lan can chùa đã hò hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay. Sự việc xảy ra khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem khiến nam thanh niên càng thêm kích động. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, đối tượng trên đã được lực lượng chức năng khống chế và đưa xuống dưới đất an toàn. Đang ngủ, bị hàng xóm xông vào nhà chém tới tấp: Khoảng 13h ngày 12/11, ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, phường 6, TP.Tân An) đang nằm ngủ trưa trên võng tại nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi ngụ cùng địa phương), đi từ khu vườn vào nhà, dùng dao chém liên tục nhiều nhát khiến ông Hoàng bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người thân gia đình ông Hoàng tri hô. Người dân xung quanh đã chạy đến vây bắt được Lễ, thu giữ con dao. Ông Hoàng được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện ở TP.HCM. Do bị thương nặng với khoảng 10 vết chém, nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày. Ngay sau đó, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã tạm giữ nam thanh niên này để điều tra. Theo người thân của nạn nhân, từ trước đến nay giữa ông Hoàng và Lễ không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Chủ tịch ngáo đá chém người đàn ông rồi cố thủ nhiều giờ: Ngày 30/10, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, 1 nam thanh niên 9X nghi ngáo đá dùng hung khí chém trọng thương 1 người đàn ông ở tòa nhà Landmark 81. Theo điều tra, chiều tối cùng ngày, nam thanh niên 9X sống tại căn hộ ở tầng 43 tòa nhà Landmark 81 tầng có biểu hiện la hét nghi ngáo đá. Một lúc sau, thanh niên 9X dùng hung khí chém bị thương một người đàn ông. Sự việc được báo cho công an. Lực lượng an ninh tòa nhà và công an có mặt nhưng người này không hợp tác mà cố thủ suốt nhiều giờ. Đến 21h30 cùng ngày, công an mới khống chế được nam thanh niên và đưa về công an phường để làm việc. Thanh niên ngáo đá được xác định, Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) Đạt là chủ tịch 1 công ty có trụ sở tại toà nhà Landmark thuộc Vinhomes Central Park. Kiểm tra nhanh, Đạt dương tính với chất ma tuý. Nghịch tử ngáo đá ra tay giết hại 3 người thân: Chiều ngày 11/3, một thanh niên trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, trong cơn “ngáo đá” đã dùng hung khí tấn công cha mẹ ruột và bà nội khiến các nạn nhân tử vong ngay sau đó. Hung thủ được xác định là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) trong cơn ảo giác do sử dụng ma túy đã cầm hung khí đến shop quần áo của mẹ ruột tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) và đâm chết mẹ mình. Ngay sau đó, đối tượng dùng xe máy sang nhà bà nội và sát hại bà nội và cha ruột và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc khiến cho bà nội mà mẹ ruột tử vong tại chỗ, riêng người cha tuy được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương ở tay quá nặng nên đã tử vong không lâu sau đó. Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù trong cơn ngáo đá giết người: Ngày 7/3, TAND Hà Nội tuyên Châu Việt Cường (41 tuổi, ở Quảng Ninh) 13 năm tù về tội Giết người. Khoảng 3h30 ngày 5/3/2018, sau khi đi diễn ở tỉnh Hà Nam, Nguyễn Việt Cường đã xin ngủ lại nhà của Phạm Đức Thế (sinh năm 1989) để hôm sau bay vào TP HCM. Tại đây, Châu Việt Cường, Phạm Đức Thế, Nam Khang đã gọi chị M.T.H (sinh năm 1998, trú tại Hà Nội) và chị Phương Anh đến nhà của Thế. Sau đó, những người này đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục. Đến 8h sáng cùng ngày, sau nhiều lần sử dụng ma túy thì cả Châu Việt Cường và chị H. đều bị ảo giác và ngồi vái lạy nhau. Tưởng chị H bị ma nhập nên nam ca sĩ này đã chạy xuống dưới nhà mua tỏi và nhét liên tục vào miệng chị H, khiến nữ 9x này tử vong do tắc đường hô hấp. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận, tổng cộng có 33 nhánh tỏi, củ tỏi trong khoang miệng chị H. Châu Việt Cường nhanh chóng bị đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ về tội danh sử dụng ma túy và giết người. Xem thêm video: Tâm sự của người bị thanh niên ngáo đá khống chế. Nguồn: VTC 1.

