Lái xe đâm bố vợ tử vong, người đàn ông 46 tuổi nhận án tử

Ngày 26/11, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Văn Khuyên (46 tuổi, quê Thanh Hóa) tử hình về tội giết người.

Con rể lái xe tông bố vợ tử vong. Ảnh: Vietnamnet Theo cáo buộc, năm 2007, Khuyên kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo (37 tuổi, cùng quê). Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Khuyên đã chuyển ra Hà Nội ở cùng bố vợ là ông Trịnh Công Hoan (56 tuổi, quận Hoàng Mai) và có chung 2 đứa con. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, vợ chồng Khuyên thường xảy ra mâu thuẫn nên làm thủ tục chuẩn bị ly hôn.

Tối 17/6, Khuyên đi xe ô tô 16 chỗ chở con trai từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường đi, Khuyên đã gọi điện cho chị Đạo nói không muốn ly hôn và muốn vợ chồng hàn gắn để còn nuôi con nhỏ nhưng chị Đạo từ chối và giữa hai người lại tiếp tục xảy ra tranh cãi qua điện thoại trong lúc không giữ được bình tĩnh Khuyên dọa sẽ đốt chết cả nhà chị Đạo.



Kết thúc cuộc nói chuyện, Khuyên đã điều khiển xe đi mua một can xăng để trong cốp xe rồi tiếp tục lái về nhà chị Đạo. Khoảng 1h sáng hôm sau (18/6), Khuyên tới nhà bố vợ ở Hà Nội cầm theo can xăng và dọa đốt nên anh Nghĩa (anh trai chị Đạo) ra can ngăn và 2 người đã giằng co can xăng.

Chứng kiến sự việc trên, con chị Đạo và bố ông Hoan đã ra can ngăn. Sau đó, do bị chảy máu đầu nên Khuyên lên ô tô, rủ bố vợ đi băng bó cùng mình nhưng bị anh Nghĩa ngăn lại nên 2 người tiếp tục cãi vã.

Do bực tức, Khuyên điều khiển xe ô tô 16 chỗ ga mạnh lao thẳng vào chỗ mọi người đang đứng khiến chị Đạo và ông Hoan bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, Khuyên đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Còn hai nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên bố vợ Khuyên đã tử vong.

Tại phiên xét xử, gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử lý nghiêm bị cáo và không đòi bồi thường.