Vụ tai nạn 488 GTB hơn 20 tỷ, Ferrari và Volvo Hà Nội có liên quan?

Sáng 21/7 vừa qua, một tài xế điều khiển siêu xe Ferrari 488 GTB di chuyển trên đường mới ở khu vực ngõ 45, đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Khi tới khu vực Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông gãy đổ 2 cây xanh.

Tại Việt Nam, siêu xe Ferrari 488 GTB có khoảng gần 20 chiếc. Được biết, giá xe Ferrari 488 GTB lăn bánh tại Việt Nam có giá khoảng 16 -17 tỷ đồng. Xe có thiết kế động cơ đặt sau, do đó dưới nắp ca-pô phía trước chủ yếu là hệ thống lái, khoang chứa đồ. Do đó, trong các tai nạn đâm đụng từ phía trước, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều so với các mẫu xe có động cơ đặt trước.

Ferrari 488 được giới thiệu vào năm 2015. Xe sở hữu động cơ 3.9l tăng áp, có công suất cực đại lên tới 661 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ferrari 488 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 330 km/h.