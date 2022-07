Video: Khoảng khắc chiếc Ferrari 488 GTB tai nạn "nát đầu" ở Hà Nội

Video: Camera an ninh ghi lại tình huống siêu xe Ferrari mất lái đâm vào gốc cây trên vỉa hè.

Từ những hình ảnh trong video, có thể thấy chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB tai nạn chạy với tốc độ cao. Nhưng có thể do người lái không kiểm soát tốt khi đánh lái dẫn đến mất lái, xe lao thẳng lên vỉa hè đâm đổ 2 gốc cây.

Sau khi Ferrari 488 GTB bị tai nạn, phần đầu chiếc xe bị biến dạng, túi khí bung. Sau vụ việc, chiếc xe đã được tháo biển số, tài xế cũng đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tại Việt Nam, siêu xe Ferrari 488 GTB có khoảng gần 20 chiếc. Được biết, giá xe Ferrari 488 GTB lăn bánh tại Việt Nam có giá khoảng 16 -17 tỷ đồng.

Ferrari 488 GTB thiết kế động cơ đặt sau, do đó dưới nắp ca-pô phía trước chủ yếu là hệ thống lái, khoang chứa đồ. Do đó, trong các tai nạn đâm đụng từ phía trước, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều so với các mẫu xe có động cơ đặt trước.