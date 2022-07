Ferrari 250 GT Lusso Fantuzzi - chiếc Ferrari hiếm nhất tồn tại trên thế giới

Nhiều chiếc xe trong số này đã làm nên những trang sử ấn tượng cho thương hiệu Ferrari. Ferrari 250 GT Lusso cổ điển là một mẫu xe được nhiều nhà sưu tập săn đón, tìm mua để bổ sung vào bộ sưu tập của mình với mức giá “khủng”. Chiếc Ferrari 250 GT Lusso 1963 hàng độc, có một không hai do Fantuzzi độ lại là một mẫu xe ấn tượng và hiện xe được chào bán bởi Ferrari Specialists GTO Engineering có trụ sở tại Vương quốc Anh. GTO Engineering đã dành hơn một thập kỷ để chăm sóc, bảo quản mẫu xe độc nhất vô nhị này. Chiếc xe ban đầu được sơn màu Grigio Metallizzato (xám đậm), 250 GT Lusso đã trải qua những năm đầu ở Ý và được sở hữu của Luciano Pederzani, người đã chế tạo ra những chiếc xe Formula F2 và F3. Fantuzzi đã thiết kế lại cho chiếc xe cổ phần đầu xe ấn tượng hơn, đèn chiếu sáng cũng được chỉnh sử. Vào năm 1966, Ferrari đã được chuyển đến Venezuela và chỉ hai năm sau đó, chiếc xe đã được chuyển đến New York. Kramer đã bổ sung cho chiếc xe một cánh gió sau ấn tượng hơn và các lỗ thông hơi lấy cảm hứng từ 250 GTO trên bảng điều khiển và mũi xe phía trước. Vào cuối những năm 70, chiếc xe đã được trưng bày những lần cuối cùng trước khi cất vào kho và bị lãng quên trong vòng 24 năm. Vào năm 2011, chiếc xe với phần thân Fantuzzi đã được DK Engineering phục hồi toàn bộ, thậm chí được tinh chỉnh lại cả phần khung gầm. Chiếc Ferrari được sơn lại theo màu Rosso Corsa đặc trưng và sau quá trình sơn và tân trang lại vô cùng phức tạp Chủ sở hữu không tiếc chi phí và đã làm việc một cách kỹ lưỡng cùng với các chuyên gia để giữ cho chiếc Ferrari có một không hai luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Chủ sở hữu gần nhất của xe đã lựa chọn cho chiếc cổ điển đã được nâng cấp dây đai an toàn, gương và dây đai hành lý. Giống như chiếc 250 GT Breadvan vừa gặp tai nạn đáng tiếc, chiếc Ferrari này thực sự đặc biệt và chắc chắn sẽ khiến các nhà sưu tập phải “điên cuồng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, giá xe Ferrari 250 GT Lusso Fantuzzi vẫn chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ không hề rẻ để có thể “đưa” siêu phẩm này về nhà. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 250 GT Lusso cực hiếm.

