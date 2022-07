Toyota Crown Sedan 2024 - “xe bộ trưởng” hoàn toàn mới có gì?

Toyota Crown thế hệ mới có lẽ là một trong những mẫu ôtô thu hút sự chú ý nhất của giới báo chí và người yêu xe trong những ngày vừa qua. Ra mắt thị trường Nhật Bản vào hôm 15/7/2022, thế hệ mới của dòng ô tô được mệnh danh "xe bộ trưởng" gây bất ngờ khi có đến 4 phiên bản với thiết kế khác nhau, bao gồm Toyota Crown Crossover, Crown Sport, Crown Sedan và Crown Estate. Không ngoa khi nói rằng Toyota Crown huyền thoại là một trong những mẫu xe sang đầu bảng của người Nhật Bản. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lexus và các mẫu xe nhập khẩu cùng sự tăng trưởng của SUV cũng như minivan hạng sang đã khiến Toyota Crown giảm mạnh doanh số trong những năm gần đây. Thêm vào đó, Nhật Bản là đất nước hiện có tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa. Vì thế, hãng Toyota không thể giới hạn Crown trong phạm vi là mẫu sedan dành riêng cho Nhật Bản mà phải mở rộng dòng xe này sang thị trường quốc tế. Đây là một phần lý do vì sao Toyota Crown thế hệ thứ 16 có đến 4 phiên bản. Nếu như 3 phiên bản còn lại đều mang hơi hướng xe gầm cao thì Toyota Crown Sedan 2024 lại sở hữu thiết kế truyền thống của 15 thế hệ trước đó. So với 3 phiên bản còn lại, xe có kích thước nhỉnh hơn bao gồm chiều dài 5.030 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Nếu so với thế hệ cũ, xe dài hơn 120 mm, rộng hơn 90 mm, cao hơn 15 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Sự thay đổi kích thước này càng khiến Toyota Crown Sedan 2024 trông sang trọng và trường dáng hơn. Không chỉ có kích thước lớn, Toyota Crown Sedan 2024 còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá ấn tượng. Ở khu vực đầu xe, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được trang bị cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm. Ngay bên trên đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Trong khi đó, ở giữa 2 đèn pha xuất hiện một tấm ốp màu đen chứ không phải là lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của Toyota Crown Sedan 2024 nằm thấp bên dưới với thiết kế hình bát giác cỡ lớn. Bên trong lưới tản nhiệt là những nan nằm dọc, gợi liên tưởng đến xe sang Maserati. Ngoài ra, viền bên dưới của lưới tản nhiệt còn kéo dài sang hai bên, đến khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp bộ vành hợp kim đa chấu với thiết kế như vòng xoáy hút mắt. Bên cạnh đó là đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến cột D và từ cửa sau đến đuôi xe. Điểm nhấn tiếp theo ở khu vực sườn xe là tay nắm cửa khá nhỏ và khe gió hẹp phía sau chắn bùn trước. Phía sau được trang bị cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe, thiết kế này khiến khu vực phía sau xe trông "nở hậu" hơn. Bên dưới dải đèn nối giữa 2 đèn hậu là tem chữ nổi "Crown". Phía trên còn có logo nhỏ của hãng Toyota và cánh gió sau tích hợp vào nắp cốp. Cuối cùng là cản sau có thiết kế khá thể thao. Hiện chưa có hình ảnh nội thất và thông tin về động cơ của Toyota Crown Sedan 2024. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe dùng chung động cơ với Crown Crossover. Dự kiến, Toyota Crown Sedan 2024 sẽ được bán ra thị trường vào năm sau, cùng với Crown Sport và Crown Estate. Trong khi đó, Toyota Crown Crossover 2023 sẽ được phân phối tại Nhật Bản vào mùa thu năm nay. Ngoài Nhật Bản, mẫu xe này còn được bán ở một số thị trường khác như Mỹ. Video: Giới thiệu Toyota Crown Sedan 2024 hoàn toàn mới.

