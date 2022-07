MG Trung Quốc sắp ra mắt SUV hybrid giá rẻ tại Thái Lan

Hãng xe Trung Quốc MG chuẩn bị cho ra mắt mẫu SUV hybrid mới tại Thái Lan vào đầu tháng 8 tới. Chiếc xe được định vị nằm giữa MG ZS và MG HS. Đây cũng chính là mẫu SUV hybrid đầu tiên của MG tại Thái Lan. Theo trang AutoLife, mẫu SUV mới có tên gọi MG VS HEV 2022 mới, chia sẻ nhiều điểm chung với chiếc Roewe Totoro vừa được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Do đó, nhiều khả năng MG VS HEV sẽ sử dụng chung động cơ với mẫu xe "anh em" từ Trung Quốc. Đó là động cơ 1.5L có mã 15S4C, cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Động cơ này kết hợp với một mô-tơ điện có công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, cho tổng công suất đạt 182 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Về cơ bản, MG VS HEV giống như một phiên bản có tên gọi khác của Roewe Totoro. Xe mang ngôn ngữ thiết kế SUV đặc trưng của hãng với cụm đèn pha vuông vắn, mui xe sơn đen tạo sự tương phản với phần thân. Điểm nhấn ở phần đầu nằm ở lưới tản nhiệt cỡ lớn có thiết kế mờ dần. Kích thước dài x rộng x cao của MG VS là 4.440 x 1.810 x 1.634 mm, trục cơ sở 2.625 mm. Kích thước này lớn hơn ZS nhưng nhỏ hơn mẫu HS. Bên trong xe, MG VS HEV có cửa sổ trời toàn cảnh, cụm màn hình kép trải dài trên bảng táp-lô gồm màn hình giải trí 12,3 inch và đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Những tiện nghi khác có trên mẫu SUV mới gồm hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, dàn âm thanh của Yamaha Tại Thái Lan, giá xe MG VS HEV dự kiến không quá 1 triệu baht. Do được định vị nằm giữa ZS và HS, giá xe MG VS HEV 2022 sẽ cao hơn mức 799.000 baht (tương đương 512,5 triệu đồng) của MG ZS bản cao nhất và thấp hơn mức 939.000 baht (tương đương 602,2 triệu đồng) của MG HS 1.5 Turbo. Tại Việt Nam, MG đang có 2 mẫu SUV trong danh mục sản phẩm là ZS (519-619 triệu đồng) và HS (788-999 triệu đồng). Với việc MG VS sắp được ra mắt tại Thái Lan như một sản phẩm dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, không loại trừ khả năng mẫu xe này cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam trong tương lai. Video: Thương hiệu MG của Trung Quốc sắp cho ra mắt mẫu VS HEV.

