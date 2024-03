VinFast “ngược dòng” tăng giá bán ôtô điện, cao nhất 21 triệu đồng?

Video: Ra mắt mẫu xe điện Vinfast VF7 hoàn toàn mới.

Mới đây trên trang chủ của hãng VinFast, giá bán của hàng loạt mẫu ôtô điện đã có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, thay vì giảm như một số hãng xe khác, VinFast tăng giá ôtô điện của mình.

Đầu tiên là VinFast VF5 Plus với giá bán 479 triệu đồng (chưa kèm pin) và 559 triệu đồng (mua pin). So với mức cũ, VinFast VF5 Plus tăng giá 21 triệu đồng.

Tiếp theo là dòng SUV thuần điện hạng B VinFast VF6 với mức giá niêm yết mới dao động từ 686 - 776 triệu đồng nếu thuê pin và 776 - 866 triệu đồng nếu mua pin. Giá bán này đã tăng 11 triệu đồng so với mức niêm yết cũ.