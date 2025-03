Tận thấy dàn siêu xe gần 400 tỷ của Hoàng Kim Khánh tại Huế

Vào ngày 16/3 vừa qua, đoàn siêu xe gần 400 tỷ của Hoàng Kim Khánh đã xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị làm tour ngắn di chuyển đến 1 số tỉnh thành tại miền Trung. Tuy nhiên, sự kiện này nhanh chóng bị hủy bỏ do các thành viên trong đoàn vượt đèn đỏ ở đường Nguyễn Văn Linh giao với đường Phan Châu Trinh. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc, xác nhận có 11 phương tiện xe ôtô và 1 môtô vi phạm, nên ra quyết định tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe vật lý của số tài xế điều khiển phương tiện, và phạt tổng số tiền 167 triệu đồng. Cụ thể, một số lịch trình trưng bày và diễu hành siêu xe của Hoàng Kim Khánh dự kiến diễn ra ở Quảng Nam, Tam Kỳ, Hội An cũng bị hủy bỏ sau vụ việc này, thay vào đó, đoàn xe chỉ đến Huế để cho mọi người ngắm, trước khi diễu hành trên đường. Trong đoàn xe này có đầy đủ các siêu phẩm. Dàn xe của đại gia Hoàng Kim Khánh xuất hiện ở Huế lần này có hai chiếc xe nổi bật nhất là siêu phẩm megacar Koenigsegg Regera cùng McLaren Senna, dù vậy, 2 chiếc xe được xếp chạy ở giữa đoàn. Đây cũng là lần hiếm hoi trong gần 2 năm qua, chiếc xe Koenigsegg Regera mới xuất hiện công khai. Toàn bộ 80 chiếc siêu xe triệu đô la Koenigsegg Regera trên thế giới đều sử dụng hệ dẫn động hybrid với máy xăng V8, Biturbo, dung tích 5.0 lít và 3 mô-tơ điện. Công suất tổng cộng trên mẫu xe megacar đến từ Thụy Điển hơn 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.000 Nm. Siêu phẩm Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 400 km/h. Koenigsegg Regera có khả năng tăng lực ép xuống mặt đường 450 kg khi đạt tốc độ 250 km/h. Ngoài ra, dàn xe góp mặt ở sự kiện lần này bao gồm các mẫu xe hot khác như Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Lamborghini Aventador S LP740-4, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600 hay BMW 428i. Video: Dàn siêu xe 400 tỷ của Hoàng Kim Khánh ra Đà Nẵng.

