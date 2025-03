Omoda C5 Luxury bất ngờ "chốt giá" chỉ 499 triệu tại Việt Nam

Ngày 21/3/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe Omoda C5 Luxury 2025 mới với giá bán lẻ dự kiến 539 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nay đến hết ngày 30/4/2025, xe được mở bán với giá ưu đãi chỉ 499 triệu đồng, ngang ngửa những mẫu SUV hạng A như Toyota Raize hay Hyundai Venue. Như vậy, dòng SUV cỡ nhỏ Omoda C5 tại Việt Nam hiện có tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm Luxury, Premium và Flagship. Giá bán của 2 phiên bản Premium và Flagship lần lượt là 589 triệu và 669 triệu đồng. So với 2 phiên bản Premium và Flagship đã ra mắt Việt Nam vào hồi cuối năm 2024, Omoda C5 bản Luxury sở hữu ngoại hình không quá khác biệt. Mẫu xe này được thiết kế theo triết lý thời trang tương lai với kiểu dáng SUV lai Coupe phong cách. Khu vực đầu xe của Omoda C5 Luxury nổi bật với lưới tản nhiệt không viền, kết hợp cùng họa tiết kim cương 3D. Bên cạnh đó là cụm đèn pha Hallogen kết hợp với dải đèn ban ngày hình chữ T tăng tính nhận diện. Ở hai bên sườn, mẫu SUV cỡ B này có những đường gân dập nổi chạy dọc và bộ mâm hợp kim 17 inch phối 2 màu. Trong khi đó, phần đuôi xe được hoàn thiện với cụm đèn hậu LED kéo dài, tạo sự liền mạch. Ngoài ra, Omoda C5 Luxury còn được trang bị hệ thống đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và công nghệ đề nổ từ xa. Tuy nhiên, xe đã bị cắt hệ thống đèn pha LED và bộ mâm 18 inch so với 2 bản cao cấp hơn. Bên trong xe, Omoda C5 Luxury đi kèm nội thất kết hợp những chất liệu như da và nhựa mềm. Dù là phiên bản giá rẻ nhưng xe vẫn có cụm màn hình kép 10,25 inch trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm tính năng điều khiển giọng nói. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Omoda C5 Luxury là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và dầm xoắn phía sau, cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Trang bị an toàn của Omoda C5 Luxury khá cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chức năng chống trượt TCS, hỗ trợ xuống dốc HDC,… Giống như hai phiên bản Flagship và Premium, Omoda C5 Luxury được áp dụng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho xe. Trong khi đó, động cơ được bảo hành trong vòng 10 năm hoặc 1 triệu km (tùy điều kiện nào đến trước). Giá bán ưu đãi của Omoda C5 Luxury sẽ được áp dụng cho 555 khách hàng đầu tiên đặt cọc. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được tặng kèm gói bảo dưỡng 2 năm hoặc 20.000 km miễn phí. Video: Trải nghiệm Omoda C5 tại Việt Nam.

