Soi chi tiết "pháo đài di động chống đạn" Toyota Land Cruiser

Inkas - một hãng độ xe danh tiếng đến từ Canada, vừa nâng tầm Toyota Land Cruiser bọc thép chống đạn – mẫu xe này vốn đã là biểu tượng của dòng SUV địa hình bền bỉ – lên một đẳng cấp mới với gói nâng cấp bọc thép toàn diện. Thành lập từ năm 1996, Inkas chuyên cung cấp các giải pháp bọc thép chống đạn cho xe hơi, phục vụ từ khách hàng cá nhân đến các tổ chức chính phủ, biến những chiếc xe dân dụng thành “pháo đài di động” kín đáo. Với mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser, hãng đã tạo ra một phiên bản đặc biệt, kết hợp vẻ ngoài vuông vức đặc trưng với khả năng chống chịu ấn tượng, phù hợp cho các chính trị gia, người nổi tiếng hoặc dùng trong những nơi xảy ra chiến sự Phiên bản Toyota Land Cruiser bọc thép của Inkas đạt mức bảo vệ BR6, tức là có khả năng chịu được đạn bắn từ súng trường tấn công và các vụ nổ từ tối đa hai quả lựu đạn DM51. Xe được trang bị thép chống đạn bao quanh cabin, kính chống đạn dày đặc và vách ngăn thép phía sau, đảm bảo an toàn tối đa. Đặc biệt, hệ thống lốp Runflat cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị thủng hoặc hỏng, một tính năng không thể thiếu trong các tình huống khẩn cấp. Để tăng cường bảo vệ, Inkas gia cố thêm thép chống đạn cho sàn xe, tường lửa, bình nhiên liệu và các cột xe. Các lớp giáp được thiết kế chồng lớp, loại bỏ mọi khe hở có thể bị đạn xuyên qua. Theo công ty, Land Cruiser bọc thép có thể chịu được đạn từ súng trường tấn công như AK-47 và cả vụ nổ từ lựu đạn cầm tay – mức độ bảo vệ thường thấy ở xe quân sự hơn là SUV dân dụng. Khách hàng có thể tùy chỉnh thêm nhiều tính năng cao cấp như bọc thép khoang động cơ, hệ thống dập lửa tự động, lọc không khí chống độc, đèn nháy cảnh báo, công nghệ quan sát ban đêm, cản trước/sau gia cố, và thậm chí là cửa thoát hiểm trên nóc xe. Tuy nhiên, lớp bọc thép cứng cáp cũng khiến trọng lượng xe tăng đáng kể. Để khắc phục, Inkas nâng cấp hệ thống treo, giúp xe duy trì khả năng vận hành ổn định trên mọi địa hình. Dù không can thiệp vào động cơ, chiếc SUV vẫn sử dụng khối động cơ hybrid 4 xy-lanh tăng áp nguyên bản của Toyota, sản sinh 326 mã lực và mô-men xoắn 618 Nm. Sức mạnh này đủ để vận hành cỗ máy nặng nề, dù không thể so sánh với tốc độ của các phiên bản tiêu chuẩn. Video: Chi tiết "pháo đài di động chống đạn" Toyota Land Cruiser

