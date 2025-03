Cận cảnh Geely Coolray tại Việt Nam, chốt giá từ 538 triệu đồng

Ngày 21/3 vừa qua, Geely Coolray 2025 mới đã được giới thiệu chính thức tại Việt Nam sau khoảng thời gian "nhá hàng" thăm dò thị trường. Mẫu xe Trung Quốc này được phân phối bởi Tasco với 3 phiên bản gồm: Standard, Premium và Flagship. Mức giá xe Geely Coolray 2025 cho 3 phiên bản gồm: Standard (538 triệu đồng), Premium (578 triệu đồng) và Flagship (628 triệu đồng). So với mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xforce, tân binh Coolray đang có mức giá rẻ hơn tới vài chục triệu đồng. Cụ thể Geely Coolray tại Việt Nam có giá bán thuộc hàng thấp nhất trong phân khúc SUV đô thị cỡ B, chỉ đắt hơn MG ZS (518-588 triệu đồng) nhưng rẻ hơn phần lớn các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) hay Kia Seltos (599-799 triệu đồng). Mẫu xe SUV Geely Coolray sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.330 x 1.800 x 1.609 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm và khoảng sáng gầm 196 mm. Phiên bản Flagship của Geely Coolray có độ nhận diện tốt. So với hai bản thấp, biến thể này sở hữu ngoại hình dễ phân biệt với nóc xe màu đen, cánh gió cố định, mâm hợp kim 18 inch đa chấu và cùm phanh được sơn đỏ. Bên cạnh đó, Flagship là phiên bản duy nhất được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cảm biến trước/sau và camera 360 độ. Nội thất của Geely Coolray khá hiện đại với hai tông màu đen và đỏ trên bản Premium và Flagship, vô-lăng vát đáy và màn hình đa thông tin 7 inch. Ghế da chỉ xuất hiện trên hai bản cao cấp nhưng bù lại, màn hình giải trí 10,25 inch là trang bị tiêu chuẩn, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm: cửa sổ trời toàn cảnh (Flagship), đỗ xe tự động (Premium và Flagship), phanh tay điện tử, điều hòa tự động, camera 360 độ (Flagship), 6 loa âm thanh (4 loa trên bản tiêu chuẩn)… Một điểm đáng chú ý là Geely Coolray được trang bị cần số điện tử - một trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp hơn. Hàng ghế sau cung cấp độ ngả thoải mái tốt, tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi lâu. Geely Coolray trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255Nm, kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và dẫn động cầu trước. Động cơ này được phát triển dựa trên nền tảng của Volvo XC40. Về an toàn, bản Standard có 2 túi khí, trong khi Premium và Flagship có 6 túi khí. Cả ba phiên bản đều trang bị cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử và giới hạn tốc độ. Geely Coolray gây ấn tượng khi là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tính năng lùi chuồng tự động, đi kèm các tính năng hỗ trợ lái xe hiện đại như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo điểm mù. Chưa phải là phiên bản mới nhất như xe tại thị trường quốc tế, Geely Coolray vẫn hứa hẹn là "luồng gió mới" trong phân khúc B-SUV. Với thiết kế khỏe khoắn, mẫu xe này có thể được quan tâm bởi những khách hàng trẻ ưa thích công nghệ và sẵn sàng thử sức với thương hiệu mới. Tại nhóm xe này, Mitsubishi Xforce là sản phẩm "hút" khách nhất năm 2024, với tổng cộng 14.407 xe được tiêu thụ. Video: Đánh giá Geely Monjaro 2025 tại Việt Nam.

