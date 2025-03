Giá xe Kia Soluto tại Việt Nam từ 386 triệu, rẻ hơn Morning

Hiện tại, phiên bản cao cấp Kia Soluto AT Luxury tại Việt Nam đã được gỡ khỏi danh mục sản phẩm. Theo đó mẫu xe này chỉ còn kinh doanh 3 phiên bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe. Giá xe Kia Soluto tại Việt Nam không thay đổi, khởi điểm từ 386 triệu đối với bản MT, 418 triệu dành cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe là 439 triệu. Song, giá bán thực tế thấp hơn khá nhiều nhờ được hưởng ưu đãi từ nhà phân phối chính hãng từ 5 - 27 triệu đồng, tùy phiên bản. Theo một số nguồn tin từ đại lý, hãng xe Hàn Quốc đã bán hết phiên bản AT Luxury và muốn tập trung vào phân khúc xe kinh doanh với 3 phiên bản trên. Điều này cho thấy Kia đang có sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược với việc tập trung vào các dòng xe gầm cao vốn đang là xu hướng tiêu dùng hiện tại. Mẫu xe sedan Kia Soluto từng được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế thống trị của Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên từ doanh số gộp 8.334 xe trong năm 2020, doanh số Kia Soluto giảm dần đều qua các năm. Trong năm 2024, mẫu sedan hạng B của Kia chỉ bán được 519 xe, và là mẫu xe “ế” thứ hai phân khúc, trên duy nhất Suzuki Ciaz vốn ngừng phân phối trong cùng năm. Hiện tại, dù giá bán đã rẻ nhất nhì phân khúc, các đại lý vẫn phải tung ưu đãi mạnh tay dành cho Kia Soluto mới có thể thuyết phục khách hàng. Một đại lý ở khu vực miền Bắc giảm đến 17 triệu đồng dành cho phiên bản AT Deluxe, đẩy giá bán chỉ còn 422 triệu đồng, thấp hơn cả Kia Morning X-Line. So với các đối thủ, Kia Soluto giá rẻ có thiết kế kém cá tính hơn hẳn, khó thuyết phục khách hàng Việt. Thậm chí mẫu xe này không có bất kỳ nâng cấp nào kể từ khi bổ sung phiên bản AT Luxury vào tháng 3/2020. Trang bị của Kia Soluto cũng chỉ dừng ở mức cơ bản. Đèn pha vẫn là loại Halogen phản xạ đa chiều, trong khi thân xe chỉ trang bị la-zăng hợp kim 14 inch 6 chấu kép. Khoang nội thất cũng có thiết kế cơ bản với tay lái bọc da. Phía sau là đồng hồ lái analog, trong khi màn hình trung tâm chỉ có kích thước 7 inch, tích hợp bản đồ GPS và đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, trang bị còn bao gồm điều hòa chỉnh cơ. Kia Soluto cũng chỉ trang bị động cơ 1.4L cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn Kia Soluto cũng ở mức đủ dùng với 2 túi khí, hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, điều khiển hành trình… Video: Kia Soluto: Hạng B mà chỉ 429 triệu thì ĐƯỢC và MẤT gì?

