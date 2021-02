Toyota là thương hiệu có nhiều xe đạt chuẩn 5 sao an toàn nhất

Toyota đã giành được "Giải thưởng xuất sắc" dành cho những nỗ lực không ngừng cải tiến độ an toàn của các mãu xe như Corolla Altis, Hilux và Innova.

Tại sự kiện Grand Prix ASEAN NCAP lần 4 vừa diễn ra cách đây không lâu, Toyota vừa nhận được khá nhiều giải thưởng cho những nỗ lực và công nghệ an toàn tốt nhất. Cụ thể, hãng xe ôtô Toyota đã giành được "Giải thưởng xuất sắc" dành cho những nỗ lực không ngừng cải tiến độ an toàn của các mãu xe như Corolla Altis, Hilux và Innova, giúp các mẫu xe này giành được điểm đánh giá 5 sao về độ an toàn tổng thể.

Bên cạnh đó, Toyota cũng nhận được "Giải thưởng xuất sắc" dành cho thương hiệu có số lượng mẫu xe đạt tiêu chuẩn 5 sao nhiều nhất (2019 - 2020). Trong hai năm qua, Toyota đã nhận được đánh giá 5 sao về độ an toàn cho bảy mẫu xe, một con số khá ấn tượng so với các thương hiệu khác khi tham gia vào cuộc thi Grand Prix ASEAN NCAP lần thứ 4.

Toyota Innova và Hilux là hai trong số những mẫu xe của Toyota đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP

"Chúng tôi rất vinh dự khi được trao nhiều giải thưởng cho các sản phẩm và thương hiệu của mình. Những giải thưởng này là sự công nhận đối với tất cả đội ngũ kỹ sư và các thành viên khác trong toàn hệ thống Toyota, đồng thời nhắc nhở chúng tôi về tầm quan trọng của việc không ngừng nỗ lực để cải tiến các sản phẩm và công nghệ của Toyota 'ngày càng tốt hơn và an toàn hơn. "

Tại Việt Nam, Toyota cũng không ngừng nỗ lực nâng cao các tính năng an toàn trên các sản phẩm xe của mình nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng.