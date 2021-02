Gói độ GT Lite Edition cho Subaru Forester tại Việt Nam có gì hay?

Bộ phụ kiện GT Lite Edition cho Subaru Forester bao gồm ốp cản trước, ốp cản sau, ốp hông, cánh gió sau chỉ được cung cấp cho khách hàng khi đặt mua cùng xe Forester phiên bản i-L mới. Giá xe Subaru Forester 2.0i-L đặc biệt áp dụng trong tháng 2/2021 là 999 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Bộ phụ kiện này không được bán rời như một phụ kiện độc lập khác.

Kể từ khi được ra mắt vào tháng 7/2019, Subaru Forester thế hệ 5 đã trở nên quen thuộc và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng, giúp doanh số bán của mẫu xe này tăng trưởng 150% trong năm 2020 tại Việt Nam.

Là mẫu xe SUV xuất sắc của thương hiệu Subaru, Forester sở hữu đầy đủ bộ 4 công nghệ cốt lõi của Subaru là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, động cơ Boxer, hệ khung gầm Subaru toàn cầu (Subaru Global Platform) và EyeSight – công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến – là thành phần chính hợp thành hơn 100 tính năng an toàn xuất sắc được trang bị nhằm tăng cường bảo vệ cho hành khách trên xe.

Ngoài ra, Subaru Forester còn sở hữu khoảng sáng gầm 220mm cao nhất phân khúc cùng thiết kế khoang cabin rộng rãi để trở thành một chiếc xe gia đình đáp ứng cho nhu cầu “đi đến mọi nơi để làm mọi điều mình muốn”.

Minh chứng cho cam kết về sự an toàn của thương hiệu Subaru cũng như xe Forester, Forester thế hệ 5 đã giành được giải thưởng Grand Prix Award 2019 với số điểm cao nhất trong hạng mục đánh giá an toàn khi va chạm của Chương trình Đánh giá xe mới Nhật Bản (JNCAP), do Chính phủ Nhật Bản thực hiện.

Forester cũng nhận được chứng nhận ASV+++, mức đánh giá cao nhất của hạng mục an toàn chủ động JNCAP 2018-2019.

Năm 2020, mẫu xe Forester EyeSight cũng vừa được vinh danh tại Mỹ khi chiến thắng giải thưởng Top Safety Pick + (TSP+) của Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông Mỹ (IIHS).