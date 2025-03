Cận cảnh Hyundai Creta N Line 2025 sắp bán ở Việt Nam

Vào hồi tháng 1/2025, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Creta tại thị trường Indonesia. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Hyundai Creta 2025 mới chính là phiên bản N Line hiệu suất cao. Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025, hãng Hyundai tiếp tục giới thiệu Creta N Line với người tiêu dùng Thái Lan. Ở xứ sở Chùa vàng, mẫu SUV cỡ B này có giá không hề rẻ, giá xe Hyundai Creta N Line 2025 khởi điểm từ 1,199 Baht (khoảng 901 triệu đồng). So với bản thường, Hyundai Creta N Line 2025 hiệu suất cao sở hữu ngoại hình thể thao và ấn tượng hơn. Có thể thấy rõ điều này qua những khu vực ngoại thất như cản trước/sau, lưới tản nhiệt và cánh lướt gió bên sườn. Ngoài ra, phiên bản N Line còn dùng bộ vành cỡ lớn hơn với đường kính 18 inch, đi kèm lốp 215/55 R18. Tiếp theo đó là logo N Line xuất hiện ở nhiều nơi như lưới tản nhiệt, vành la-zăng và cửa cốp sau. Cùm phanh màu đỏ, cánh gió mui, bộ khuếch tán gió dưới cản sau và 2 đầu ống xả cũng là dấu hiệu nhận biết cho phiên bản Creta N Line mới. Không chỉ thiết kế mà kích thước của Hyundai Creta N Line 2025 cũng được điều chỉnh so với bản thường. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.330 x 1.790 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. So với bản thường, xe dài hơn 15 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Creta N Line 2025 cũng có những điểm nhấn riêng. Để tạo cảm giác thể thao cho khu vực nội thất, hãng Hyundai đã bổ sung những chi tiết màu đỏ trên mặt táp-lô, màn hình, vô lăng, cần số và ghế. Chưa hết, hãng Hyundai còn thay đổi cả thiết kế của vô lăng và cần số dành cho bản N Line, cả hai chi tiết này đều đi kèm logo "N". Hệ thống đèn viền trang trí nội thất màu đỏ và bộ bàn đạp ốp kim loại cũng mang đến sự khác biệt cho phiên bản này. Là bản cao cấp nhất nên đương nhiên N Line sẽ có đủ trang bị như ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với 5 chế độ hiển thị, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa Sạc điện thoại không dây, nguồn điện 12 V, cổng USB, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, đi kèm rèm che nắng và điều hòa tự động với cửa gió phía sau. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn nổi bật như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, hỗ trợ tránh va chạm phía trước Hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm khi mở cửa, cảnh báo người lái mất tập trung và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Tại thị trường Thái Lan, Hyundai Creta N Line 2025 dùng động cơ xăng SmartStream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút giống bản thường. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái là Normal, Eco, Sport và Smart. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát lực kéo của xe có 3 chế độ là Snow, Mud và Sand. Như vậy, Hyundai Creta N Line 2025 ở Thái Lan không có tùy chọn động cơ xăng Smartstream G1.5 GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 157,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm như xe dành cho thị trường Indonesia. Sau Indonesia và Thái Lan, Hyundai Creta mới dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Cách đây không lâu, mẫu SUV cỡ B này đã bị bắt gặp ở trung tâm kiểm định khí thải tại Hà Nội với phiên bản N Line mới. Video: Chi tiết Hyundai Creta N Line 2025 tại Thái Lan.

