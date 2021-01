Có nên mua Toyota 4Runner 2013 nhập Mỹ, hơn 2 tỷ ở Sài Gòn?

Đối với số đông, mẫu xe SUV Toyota 4Runner là một cái tên còn khá xa lạ vì dòng xe này chỉ được bán ra ở thị trường Bắc Mỹ. Chính vì thế, 4Runner không thực sự phổ biến tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, số lượng xe Toyota 4Runner có mặt tại Việt Nam đa số là thế hệ thứ 3 được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1996 – 2002. Trong khi thế hệ thứ 5 mới được đưa về nước với số lượng khá hạn chế bao gồm xe nhập tư và xe ngoại giao thanh lý. Đa số khách hàng sở hữu xe Toyota 4Runner đời cao tại Việt Nam đều giữ dùng, ít có nhu cầu bán lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên thị trường xe cũ vẫn có xe được người dùng chào bán. Đơn cử là chiếc Toyota 4Runner đời 2013, phiên bản Limited này đang được chào bán với giá “thách cưới” 2,2 tỷ đồng. Tức đắt hơn hơn một chiếc Ford Explorer 2.3L mới, nhưng rẻ hơn Toyota Land Cruiser Prado 2.7L.Giá xe Toyota 4Runner đời 2013 bản Limited đã qua sử dụng này đang được chào bán khoảng 2,2 tỷ đồng, vẫn rẻ hơn một nửa so với lựa chọn xe mới (nhập tư) có giá sau thuế không dưới 4 tỷ đồng. Nếu so với 2 lựa chọn “đập hộp” xe mới, Toyota 4Runner tuy đã qua sử dụng, nhưng nó vẫn đáng sở hữu nhờ mang nhiều ưu điểm nổi bật. Cụ thể, trong danh mục sản phẩm của Toyota Mỹ, 4Runner chỉ được định vị dưới Land Cruiser nhưng xếp trên mẫu CUV Highlander – mẫu xe đối thủ của Ford Explorer. Mặc dù 4Runner không mang lại sự thoải mái và êm ái như Highlander khi đi đường trường, nhưng đổi lại dòng xe này có lợi thế vận hành linh hoạt, bền bỉ ở nhiều điều kiện đường sá phức tạp, đường xấu, gồ ghề, thậm chí có khả năng off-road tốt. Nếu so với “người anh em” Land Cruiser Prado nhập chính hãng sử dụng máy xăng 2.7L, 4Runner nhập Mỹ nổi trội hơn nhờ vào động cơ xăng V6 4.0L dung tích lớn vận hành mạnh mẽ, đi kèm với nhiều an toàn theo “chuẩn Mỹ” đồng thời mang sự độc đáo “hiếm có khó tìm” tại Việt Nam. Trên thực tế, những chiếc Toyota nhập Mỹ luôn có nhiều điểm hấp dẫn riêng đủ để thuyết phục nhiều khách hàng Việt chấp nhận bỏ ra vài tỷ đồng để sở hữu, họ sẵn sàng bỏ qua các mẫu xe sang trong tầm giá. Bên dưới nắp ca-pô của 4Runner sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 4.0L, DOHC, hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 376Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 5 cấp (ECT-i). Động cơ V6 4.0L này chia sẻ chung với “người anh em” FJ Cruiser hay bán tải Tacoma đời cũ. Như bao sản phẩm SUV của hãng Toyota, 4Runner là dòng xe rất đáng tin cậy và ít gặp hỏng hóc vặt trong quá trình sử dụng. Máy lớn và “xác nặng”, chính vì thế 4Runner “ăn uống” xăng khá nhiều, nhưng đối với những khách hàng chơi SUV Toyota 4Runner hay Land Cruiser thì chi phí nhiên liệu không đáng bận tâm. Dẫu vậy, đối với những khách hàng thực dụng, đặt nặng chuyện “xăng cộ” thì có thể bỏ qua dòng xe này. Bên cạnh đó, Runner là một mẫu xe dành cho thị trường Mỹ, nên người mua phải cân nhắc về chuyện phụ tùng thay thế, vì có thể không có sẵn, không được hỗ trợ tối ưu như xe nhập chính hãng. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Toyota 4Runner nhập Mỹ về Việt Nam.

