Aston Martin Vanquish Volante - siêu xe mui trần nhanh nhất thế giới

Siêu xe Vanquish Volante không chỉ mang đến trải nghiệm lái phóng khoáng ngoài trời, mà còn giữ nguyên hiệu suất ấn tượng như bản coupe, trở thành chiếc mui trần động cơ đặt trước nhanh nhất hiện nay. Aston Martin Vanquish Volante mui trần được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép 5.2L, sản sinh 824 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Sức mạnh này được truyền tới bánh sau qua hộp số tự động ZF 8 cấp dạng transaxle, kết hợp vi sai điện tử (E-diff) nhằm tối ưu độ bám đường và cảm giác lái. Dù phải gia cố khung gầm do không có mái cố định, trọng lượng của Volante chỉ nhỉnh hơn bản coupe 95 kg, giúp xe vẫn đạt tốc độ tối đa 344 km/h, vượt trội hơn cả Ferrari 12Cilindri Spider. Vanquish Volante có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây tuy chậm hơn đôi chút so với Ferrari (2,95 giây), nhưng vẫn cực kỳ ấn tượng đối với một chiếc mui trần dẫn động cầu sau. Là phiên bản mui trần, Vanquish Volante mang đến vẻ đẹp quyến rũ hơn với phần mui vải có thể gập lại. Aston Martin đã tinh chỉnh thiết kế đuôi xe, loại bỏ cánh gió “đuôi vịt” quen thuộc để tạo nên tổng thể thanh thoát hơn. Điểm nhấn đặc biệt là Vanquish Volante có mái xếp vải dạng K-fold, có thể đóng/mở trong 14 giây và đảm bảo khả năng cách âm, cách nhiệt mang lại trải nghiệm lái thể thao mà vẫn sang trọng. Bên trong khoang cabin của Vanquish Volante được trang bị hai màn hình 10,25 inch, hệ thống âm thanh cao cấp 15 loa Bowers & Wilkins được tinh chỉnh riêng. Xe có ghế thể thao Sport Plus là trang bị tiêu chuẩn, nhưng người mua có thể nâng cấp lên ghế hiệu suất cao bằng sợi carbon. Ngoài ra, xe cũng có một số tùy chọn nổi bật khác như: hệ thống ống xả Titanium và bộ vali da cao cấp. Khách hàng có thể đặt hàng mẫu xe mui trần Vanquish Volante ngay từ bây giờ. Dự kiến đợt giao xe đầu tiên sẽ diễn ra vào quý III/2025. Tuy nhiên, Aston Martin chỉ sản xuất dưới 1.000 chiếc Vanquish mỗi năm. Video: Giưới thiệu Aston Martin Vanquish Volante mui trần.

