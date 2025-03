Kia Sportage thế hệ mới sẽ chỉ còn bản hybrid tiết kiệm xăng

Korean Car Blog, một nguồn tin uy tín từ Hàn Quốc, cho biết Kia Sportage thế hệ mới sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang cấu hình hybrid. Các phiên bản chạy động cơ xăng hoặc diesel thuần túy sẽ bị khai tử do không còn phù hợp với các tiêu chuẩn khí thải và tiết kiệm nhiên liệu ngày càng nghiêm ngặt trong tương lai. Người dùng mẫu xe SUV Kia Sportage mới sẽ có hai lựa chọn động cơ: hybrid thông thường (HEV) và hybrid sạc điện (PHEV). Trong đó, phiên bản PHEV có thể đạt tầm vận hành thuần điện lên tới 100 km nhờ dung lượng pin lớn hơn. Hệ truyền động hybrid trên Kia Sportage thế hệ thứ 6 được cho là sẽ sử dụng công nghệ mới, cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn mức tiêu thụ năng lượng so với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, Kia nhiều khả năng sẽ không phát triển phiên bản thuần điện (EV) cho Sportage. Lý do là doanh số xe điện trong phân khúc này tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, và Kia đã sở hữu một danh mục xe điện cạnh tranh, bao gồm EV6. Việc bổ sung một phiên bản Sportage thuần điện có thể khiến 2 sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tự dẫm chân nhau. Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết về khung gầm, nội thất hay ngoại thất của Kia Sportage đời mới. Nền tảng hiện tại của Sportage có thể được giữ lại nhưng sẽ trải qua nâng cấp đáng kể. Về thiết kế ngoại thất, xe dự kiến sẽ thay đổi rõ rệt để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Kia. Trong khi đó, nội thất của Kia Sportage 2027 có thể được trang bị màn hình kích thước lớn hơn, hệ thống phần mềm tiên tiến hơn, cùng thiết kế tinh chỉnh nhẹ nhàng. Dù vậy, khả năng tạo ra sự đột phá ấn tượng trong cabin là không cao. Kích thước tổng thể của xe được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ, giúp không gian bên trong rộng rãi và thoải mái hơn cho người dùng. Sportage là mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Bắc Mỹ và châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược toàn cầu của hãng. Tính trong năm 2024, mẫu SUV này đạt doanh số 587.717 chiếc, chiếm gần 20% tổng lượng xe Kia bán ra trên toàn thế giới. Video: Giới thiệu mẫu xe Kia Sportage thế hệ mới.

