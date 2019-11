Subaru Forester giảm 30 triệu “đấu” Honda CR-V tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Cụ thể, giá sau giảm của Forester 2.0 i-L, 2.0 i-S và 2.0 i-S EyeSight hiện chỉ còn lần lượt là 960 triệu, 1,069 tỷ và 1,169 tỷ đồng nhằm cạnh tranh các đối thủ cùng phân khúc.

Gần cuối tháng 6 vừa qua, lô xe Subaru Forester 2019 mới được sản xuất tại Thái Lan đã về Việt Nam với hai phiên bản tiêu chuẩn 2.0i-L và 2.0i-S. Phiên bản cao cấp 2.0i-S Eyesight ra mắt thị trường Hà Nội sau đó vào ngày 20/7. Mức giá của mẫu xe dao động từ 1,1-1,3 tỷ đồng cho ba phiên bản. Tuy nhiên, trước và sau khi đặt chân đến Việt Nam, mẫu xe SUV Subaru Forester đã được các đại lý giảm giá mạnh, lên tới 138 triệu đồng/chiếc.

Với mức giảm giá Subaru Forester 2019 tới 30 triệu đồng trong tháng 11/2019, giá 2 phiên bản 2.0i-L và 2.0i-S của mẫu SUV về lần lượt là 990 triệu đồng và 1,088 tỷ đồng. Riêng phiên cao cấp 2.0i-S Eyesight áp mức giá giảm 89 triệu đồng còn 1,199 tỷ đồng.

Do đó, mặc dù giá xe Subaru Forester 2019 đã giảm rất nhiều so với bản nhập Nhật Bản (giảm 300 triệu đồng), và lại được giảm giá 160 triệu đồng, song Subaru Forester vẫn có mức giá khá cao so với đối thủ cùng phân khúc.

Forester 2019 sở hữu kích thước lớn hơn phiên bản cũ với chiều dài cơ sở 2.669 mm, tăng 30 mm, không gian để chân cho hành khách phía sau cũng được gia tăng thêm 35,5 mm.

Phiên bản tại Việt Nam sử dụng động cơ Boxer gồm 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4) dung tích 2.0i-S, công suất cực đại 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm, trang bị hệ thống điều hòa tự động, thông tin giải trí màn hình 6,4 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, camera lùi, tay lái cơ động và điều chỉnh độ nghiêng.