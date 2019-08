Subaru Forester i-L từ 990 triệu "đấu" Honda CR-V tại Việt Nam

Về Việt Nam với 3 phiên bản, mẫu xe SUV Subaru Forester i-L 2019 là phiên bản thấp nhất có giá bán công bố 1,128 tỉ đồng, tuy nhiên hiện tại khách hàng có thể đặt mua xe với giá 990 triệu đồng - mức giá này hiện đang được nhà phân phối Subaru áp dụng đến hết tháng 8/2019 này. Như vậy, giá bán của Subaru Forester i-L hiện tại khá hợp lý, rẻ hơn đối thủ trực tiếp Honda CR-V. Tuy vậy, Subaru Forester chỉ có lựa chọn 5 chỗ ngồi thay vì 5+2 chỗ ngồi như Honda CR-V. Bù lại, Subaru Forester có sẵn hệ dẫn động 4 bánh với chế độ X-Mode, một trang bị hấp dẫn đối với những người đề cao khả năng vận hành. So với thế hệ tiền nhiệm, Subaru Forester 2019 mới thế hệ thứ 5 không có nhiều khác biệt ở ngoại hình, vẫn mang thiết kế hình hộp thực dụng. Những thay đổi mới trên xe là các viền chrome sáng ở lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù, cụm đèn trước dạng LED, đèn hậu LED thiết kế dạng chữ C, mâm xe hợp kim kích thước 18 inch. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm đèn pha tự động, gạt mưa tự động, thanh baga trên mui xe. Cột A của Subaru Forester được tinh chỉnh cùng với cửa sổ rộng giúp tầm nhìn tốt hơn. Ngoài ra, việc đặt gương chiếu hậu trên cửa thay vì cột A cũng hạn chế điểm mù. Xe được xây dựng trên công nghệ khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform (SGP). Bên trong nội thất, mẫu xe Subarru Forester i-L 2019 mới có khá đầy đủ các trang bị như bản i-S nhưng thiếu đi cốp xe đóng mở bằng điện, bàn đạp ga/thắng không được ốp nhôm thể thao, ngoài ra rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các phiên bản của Subaru Forester. Subaru Forester 2019 được trang bị tiêu chuẩn vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều nút bấm, Cruise Control và lẫy chuyển số, ghế ngồi được bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập 60/40, màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp định vị, camera lùi, phanh tay điện tử + tính năng chống trôi Auto Hold, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, 7 túi khí… Cả 3 phiên bản i-S, i-L và i-S EyeSight của Subaru Forester 2019 đều sử dụng chung động cơ xăng 4 xi lanh đối xứng Boxer có dung tích 2.0 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 156 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp (Lineartronic CVT). Phiên bản i-L vẫn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh tuy nhiên chế độ lái X-Mode đơn giản hơn các phiên bản cao cấp. Nghĩa là xe thiếu đi các ch độ chạy đường bùn – tuyết, nhưng vẫn có thể leo địa hình với chế độ lái tự động. Các đối thủ chính của Forester là Honda CR-V (từ 973 triệu tới 1,083 tỷ đồng) và Mazda CX-5 (từ 899 triệu tới 1,019 tỷ đồng). Video: Trên tay Subaru Forester 2019 phiên bản 2.0 i-s.

