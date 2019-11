Ford Shelby GT500 sẽ bán ra tới hơn 7 tỷ đồng tại Úc

Do mẫu xe Ford Mustang GT500 chỉ được sản xuất theo dạng Tay lái thuận (vô lăng nằm bên trái), đội Mustang Motorsport sẽ bắt buộc phải đưa chiếc xe về dạng Tay lái nghịch để phù hợp với những con đường tại Úc. Do đó, tổng cộng một loạt chi phí nhập khẩu, chuyển đổi tay lái và chi phí giá bán Ford Shelby GT500 sẽ đội lên thành từ 300,000 tới 450,000 đô la Úc (4.8 tới 7.2 tỷ đồng), theo Cars Guide. Để so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, chiếc McLaren 570S có giá từ 379,000 AUD (tương đương 6 tỷ đồng). Ngoài ra, Chevrolet Camaro ZL1 xuất hiện tại đại lý Holden Special Vehicles (HSV) với giá 162,190 AUD (2.6 tỷ đồng), tiết kiệm khoảng một nửa so với giá bán dự kiến của Shelby GT500. Trong khi đó, C8 Corvette cũng chỉ dự kiến với mức giá bán loanh quanh 150,000 AUD (2.4 tỷ đồng). Nhưng trên hết, Mustang Motorsport vẫn khá tự tin vào sức hút đặc biệt của chiếc GT500 với các tin đồ mê xe cơ bắp tại Úc. Trước đó, ngay sau khi xác nhận Ford Mustang GT500 mới sẽ không có mặt tại Úc, hãng xe Mỹ ngay lập tức đã giới thiệu phiên bản Mustang Siêu nạp R-Spec Limited, dành riêng cho thị trường này. Những chiếc R-Spec chính là sự ưu ái đặc biệt của Ford dành cho người Úc. Mẫu xe này sử dụng các bộ phận hiệu suất từ Ford Performance Parts và sở hữu khối sức mạnh không dưới 700 mã. Tuy yếu hơn chiếc GT500 khoảng 60 sức ngựa nhưng R-Spec hấp dẫn hơn bởi mức giá bán vô cùng ‘dễ chịu’ – từ 99,980 đô la Úc (1.6 tỷ đồng). Video: Chi tiết Ford Shelby GT500 2020 mới

