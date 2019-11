Ferrari 458 Spider của Đặng Lê Nguyên Vũ "bát phố" Sài Gòn

Mới đây, siêu xe Ferrari 458 Spider của vị doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực cà phê đã bị bắt gặp sau khi trở về từ trung tâm bảo dưỡng chính hãng của Ferrari. Mẫu xe gần như “lột xác” với phần ngoại thất được đổi sang màu trắng đặc trưng của thương hiệu cà phê nổi tiếng bằng phương pháp dán decal, khác biệt với lớp sơn đỏ Rosso Corsa ở thời điểm được mang về Việt Nam, bộ mâm 5 chấu hình ngôi sao được sơn đen mờ mạnh mẽ thay cho bộ mâm bạc trước đó. Ferrari 458 Spider của Đặng Lê Nguyên Vũ được thiết kế bởi studio lừng danh Pininfarina và là mẫu xe nhận được rất nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới như “Car of the Year 2010” hay “Supercar of the Year 2010”, … Tuy vậy, phiên bản mui trần Spider lại không được đánh giá cao như phiên bản Coupe ở phần ngoại hình, lí do chính nằm ở nắp khoang máy bằng kính phía sau đã được lược bỏ để nhường chỗ cho cơ chế đóng/mở mui với phần mui xếp cứng, khác xa với những “đàn anh” như F360 Spider hay F430 Spider với phần mui mềm bằng vải. Mặc dù phiên bản Coupe đã cập bến Việt Nam từ năm 2010 nhưng phải mất thêm 6 năm nữa thì biến thể Spider mới chính thức được nhập khẩu về nước. Hiện nay tại Việt Nam có 2 chiếc Ferrari 458 Spider, chiếc còn lại mang màu trắng Bianco Avus vừa được mang về nước cách đây chưa lâu. Phần mui xếp trên xe được dán đen mờ thể thao và mất 14 giây cho công đoạn đóng/mở, quá trình này có thể diễn ra khi xe đang di chuyển trên phố. Phần mui của xe được chế tạo từ hợp kim nhôm nên tổng trọng lượng chỉ ở mức 25 kg. Với góc nhìn ngang, Ferrari 458 Spider gây ấn tượng với thiết kế mềm mại, quyến rũ, một số logo của tập đoàn cà phê nổi tiếng cũng được bổ sung trên khắp thân xe, ngay hốc bánh sau là một logo “Pininfarina” nhỏ. Ngoại thất Ferrari 458 của Đặng Lê Nguyên Vũ không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản 458 Italia, phần đầu xe mang thiết kế tinh tế với hai hốc gió lớn phía trước và dải đèn LED ban ngày được kéo dài ấn tượng, hệ thống đèn này còn được Ferrari áp dụng trên một số “siêu ngựa” khác như chiếc FF, F12 Berlinetta hay hậu duệ của dòng xe 458, chiếc 488 nổi tiếng. Đuôi xe với cụm đèn hậu tròn đơn giản kết hợp với bộ khuếch tán gió phía dưới gầm, hệ thống ống xả gây chú ý với 3 chụp ống xả đặt ở vị trí trung tâm. Ferrari 458 Spider sử dụng khối động cơ V8 hút khí tự nhiên có dung tích 4.5 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 540 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp ly hợp kép giúp cho “siêu ngựa” chỉ mất vỏn vẹn 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Hiện chưa rõ giá bán Ferrari 458 Spider tại thị trường Việt Nam nhưng để mang “siêu ngựa” về với bộ sưu tập của mình, vị doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực cà phê phải chi không dưới 15 tỷ đồng. Video: Dàn siêu xe triệu đô của ông chủ Trung Nguyên trên phố.

