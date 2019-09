Độ Subaru Forester thể thao chỉ 5 triệu đồng ở Sài Gòn

Mới đây, chủ nhân của chiếc Subaru Forester 2019 mới đã quyết định thay đổi diện mạo cho chiếc SUV của mình. Cụ thể, ngoại thất của xe đã được sửa đổi, bắt đầu từ viền lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù bên dưới được dán decal màu đen đẹp mắt thay cho crôm nguyên bản. Riêng cụm đèn sương mù đã được chủ nhân của nó dán film màu Amber (hổ phách), vừa làm nổi bật vẻ ngoài năng động, vừa tăng khả năng ‘’phá’’ sương trong điều kiện vận hành sương mù - hạn chế tầm nhìn. Bên cạnh đó, ‘’dàn chân’’ lắp bộ mâm 17 inch 6 chấu chữ Y cũng được dán decal màu đen. Chi tiết làm nổi bật tổng thể ngoại hình cho Subaru Forester độ thể thao là phụ kiện viền trang trí màu cam (dán keo 3M) ở ốp cản trước, hai ốp sườn bên hông xe và phía sau. Viền trang trí này được chủ xe đặt mua chung với bộ lót sàn nội thất và pedal nhôm có chi phí khoảng 2 triệu đồng. Gói phụ kiện nâng cấp cho xe được chủ nhân mua về. Được biết, gói trang trí ngoại thất này được chủ nhân của chiếc Forester 2.0 i-L lên ý tưởng từ Subaru Forester phiên bản Sport đang bán tại thị trường Bắc Mỹ, hay phiên bản Forester X-Break tại quê nhà Nhật Bản. Subaru Forester thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua với tổng cộng 03 phiên bản (i-L, i-S và i-S EyeSight), giá bán Subaru Forester 2019 chính hãng từ 1,128 – 1,288 tỷ đồng. Cả 03 phiên bản đều sử dụng chung động cơ 4 xy-lanh đối xứng (H4) Boxer dung tích 2.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 156 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 196Nm tại 4.000 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT. Trên thị trường, Subaru Forester thế hệ mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai SantaFe trong phân khúc xe 5 & 5+2 chỗ. Từ trước đến nay, dòng xe SUV Forester luôn đánh giá cao về khả năng vận hành, nhất là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical All-Wheel Drive (AWD). Video: Trên tay Subaru Forester 2019 phiên bản 2.0 i-s.

