Chi tiết Honda CR-V 2020 từ 583 triệu đồng tại Mỹ

Về tổng quan, thay đổi lớn nhất so với model 2019 nằm ở sự xuất hiện của phiên bản hybrid và khối máy I4 1.5 lít tăng áp mới, thay thế cho động cơ 2.4 lít 4 xy lanh hút khí tự nhiên. Mức giá Honda CR-V 2020 khởi điểm sẽ từ 25,050 đô la (khoảng 583 triệu đồng) chưa bao gồm 1,095 đô (25 triệu đồng) phí vận chuyển cho phiên bản LX cầu trước tiêu chuẩn, tăng nhẹ khoảng 600 đô (14 triệu đồng). Theo Honda, mức tăng giá là khá ‘dễ chịu’, đổi lấy một khối động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm hơn cùng với sự bổ sung trên hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn. Về chi tiết kĩ thuật, động cơ tăng áp 1.5 lít sở hữu khối sức mạnh được tăng cường 6 mã lực, khả năng đạt mô men xoắn cực đại 243 Nm tại dải vòng tua rộng hơn phiên bản trước, 2,000 tới 5,000 vòng/phút và cuối cùng là sự nâng cấp ở khả năng tiết kiệm xăng theo đánh giá của EPA – tăng thêm 0.85 km/L trên đường hỗn hợp. Ngoài ra, hộp số CVT cùng khả năng chuyển số mượt mà từ Honda G-Shift vẫn được sử dụng theo tiêu chuẩn. Xét về mức giá, lựa chọn hệ dẫn động AWD ‘nhẹ tiền’ nhất chính là chiếc EX AWD với mức giá bán lẻ $29,060 (gần 675 triệu đồng) chưa bao gồm phí vận chuyển. Trong khi đó, phiên bản đắt nhất là Touring AWD với giá bán $34,750 (805 triệu đồng). Cuối cùng, bản Hybrid dự kiến sẽ lên kệ vào đầu năm sau với mức giá khoảng gần 40,000 đô (927 triệu đồng) Về thiết kế ngoại thất, Honda CR-V bản nâng cấp 2020 sở hữu phần lưới tản nhiệt mới, đèn sương mù được mở rộng và xuất hiện thêm 3 màu sắc ngoại thất. Ba phiên bản EX, EX-L và Touring đều được đổi mới với cụm đèn sương mù LED bo tròn, mâm 19-inch mới và bộ ống xả mạ crom. Về thiết kế ngoại thất, CR-V model 2020 sở hữu phần lưới tản nhiệt mới, đèn sương mù được mở rộng và xuất hiện thêm 3 màu sắc ngoại thất. Ba phiên bản EX, EX-L và Touring đều được đổi mới với cụm đèn sương mù LED bo tròn, mâm 19-inch mới và bộ ống xả mạ crom. Về mẫu xe lai Hybrid của Honda CR-V, các thông tin về kỹ thuật cũng như giá bán hiện chưa được thông báo chính thức trước ngày ra mắt vào đầu năm sau. Tuy nhiên, cách thiết lập, kết hợp 2 động cơ dường như sẽ tương tự với cấu hình chiếc Accord Hybrid. Video: Chi tiết SUV Honda CR-V.

