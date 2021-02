Mercedes-Benz Việt Nam thay đổi thiết kế phanh xe AMG line

Nhằm tuân thủ Quy định an toàn UN R79 thuộc Công ước Vienna về Giao thông đường bộ, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ ẩn tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động trên các mẫu xe C-Class nâng cấp (W205), GLC nâng cấp (X253, CKD), A-Class sedan (V177), GLB (X247), GLC. Ẩn tính năng Active Parking Assist trên các mẫu xe

Theo đó, hệ thống Parktronic trên các mẫu xe Mercedes-Benz nói trên vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên các tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động như hỗ trợ phanh, ga, vào số và hỗ trợ đánh lái trong suốt quá trình hỗ trợ tự động đỗ xe sẽ bị khóa lại. Việc điều chỉnh này diễn ra trên toàn cầu với các nước tham gia Công ước Vienna về Giao thông đường bộ. Kể từ năm 2021 này, các mẫu xe mang gói thiết kế ngoại thất AMG line của Mercedes-Benz sẽ thay đổi thiết kế phanh, từ thiết kế phanh đục lỗ (thông gió, tăng ma sát) thành thiết kế phanh không đục lỗ.

Tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động trên các mẫu xe của Mercedes-Benz Việt Nam ẩn nhằm tuân thủ quy định an toàn UN R79 thuộc Công ước Vienna về Giao thông đường bộ

Thay đổi thiết kế phanh trên các xe AMG line

Từ năm 2021, các xe mang gói thiết kế ngoại thất AMG line của Mercedes-Benz sẽ thay đổi thiết kế phanh, từ thiết kế phanh đục lỗ thành thiết kế phanh không đục lỗ. Đây là thay đổi mang tính hệ thống, áp dụng với tất cả các sản phẩm có gói ngoại thất AMG line trên quy mô toàn cầu. Việc thay đổi thiết kế phanh không ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn của sản phẩm.

Tại thị trường Việt Nam, các xe sẽ thay đổi thiết kế phanh bao gồm: C 300 AMG, E 300 AMG, GLC 300 AMG, GLC 300 Coupe, GLB 200, GLE 450, và GLS 450.

Hỗ trợ 50% phí trước bạ đến 28/2/2021

Nhằm giúp khách hàng sớm sở hữu chiếc sedan mơ ước để du xuân, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực.

Chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/02/2021, dành cho những xe C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG) sản xuất trong năm 2021 và E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) sản xuất trong năm 2020.

Để nhận được ưu đãi này, khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên. Chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ không áp dụng kèm thêm bất cứ ưu đãi thương mại hoặc ưu đãi số lượng nào khác.